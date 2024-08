BABYMETALのワールドツアー「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024」の締め括りとなる沖縄公演「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43」を収めたライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』の最新予告映像とセットリストが公開された。本作は、BABYMETAL圧巻のパフォーマンスを存分に体感できる全14曲、全編ライブ映像で構成。最新予告映像では、盛り上がり必至の楽曲「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」、メタルの新境地を魅せる「BxMxC」、壮大な世界観と共に魅せる「Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)」、そしてアンセム的な楽曲「Road of Resistance」といった本編の一部を解禁。映画公開に向けてのボルテージが高まる映像となっている。

そしてBABYMETALと、本作で映画作品初監督を務めるHiroya Brian Nakano氏、BABYMETALのプロデューサーを務めるKOBAMETALよりコメントも寄せられている。■BABYMETALコメント「とにかく音響がすごい迫力のある作品!」と映画を観て思いました。私たちも”こんな音もあったんだ”という新しい発見もあり、ファンの方はもちろんこの作品で初めて私たちのライブを観る方にも「BABYMETALのライブ」というものが分かる名刺代わりのような作品になっています。ライブ会場と同じように楽しんでいただけたら嬉しいです。ライブは私たちの生きている証なので、ぜひその姿をスクリーンでご覧ください。■Hiroya Brian Nakano監督コメントお話をいただいたときは私で良いのかと思いましたが、普通のライブ映像ではなく遊びのある映像にしたいとのオファーだったので楽しみつつ編集しました。ドルビーシネマ、ドルビーアトモス、5.1chなど各劇場ごとの楽しみ方があるので音の聞こえ方、映像の見え方も座席選びから楽しんでいただければ幸いです。3人の最高のパフォーマンスと神バンドの素晴らしい演奏を、劇場で体感してください。■KOBAMETAL(プロデューサー)コメントうれ43(シーサー)!!たの43(シーサー)!!すばら43(シーサー)!!セットリスト1. BABYMETAL DEATH2. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)3. PA PA YA!! (feat. F.HERO)4. Shanti Shanti Shanti5. MAYA6. BxMxC7. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)8. Monochrome9. メギツネ10. ギミチョコ!!11. KARATE12. ヘドバンギャー!!13. メタリ!! (feat. Tom Morello)14. Road of Resistance<作品情報>©2024 Amuse Inc.『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』公開:2024年8月23日(金)より全国ロードショー公式サイト:https://liveviewing.jp/feature/babymetal_film/チケット情報劇場販売 一般 ¥3000 /こども(3歳以上・中学生以下)¥2000 /障がい者割引 ¥2000ムビチケ前売券(6月28日(金)発売開始) ¥2700※すべて税込監督:Hiroya Brian Nakano 出演:BABYMETAL製作:アミューズ 協力:TOY'S FACTORY 配給:ライブ・ビューイング・ジャパン2024年/日本/カラー/©2024 Amuse Inc.