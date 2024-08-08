大阪メトロと阪急電鉄「特別列車乗車＆検車場撮影会」9月開催
Osaka Metroと阪急電鉄は、2024年9月8日にコラボイベント「特別列車乗車&検車場撮影会」を初開催します。
大阪市営地下鉄堺筋線の開業や1970年の大阪万博開催に先立ち、相互直通運転を行うため建造された阪急3300系車両。イベントではこの3300系に乗車し、阪急正雀車庫やOsaka Metro東吹田検車場に入庫します。
撮影会では、1990年にデビューしたOsaka Metro 66系車両とコラボ。普段は並ぶことのない2車両を撮影できる貴重な機会となります。
◆開催日時
2024年9月8日(日) 9:40〜15:30(予定)
※雨天時は決行、荒天時は中止
※当日の状況により変更となる場合があり
◆費用(1人あたり)
大人(中学生以上) 15,000円(税込)
小人(小学生) 10,000円(税込)
※小学生未満の子供は参加できません
※開催場所に段差等が多いため、車いすでは参加できません
※18歳未満は大人(18歳以上)の同伴が必要です
詳細は本イベント特設サイトに掲載。申込は8月9日(金)10:00から20日(火)23:59まで受け付けます。定員を超えた場合は抽選。