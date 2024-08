BABYMETAL、ライブフィルム『BABYMETAL LEGEND-43 THE MOVIE』最新予告映像＆セットリスト解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「この作品で初めて私たちのライブを観る方にも“BABYMETALのライブ”というものがわかる名刺代わりのような作品になっています」

8月23日より全国の映画館で公開となる、BABYMETALのライブフィルム『BABYMETAL LEGEND-43 THE MOVIE』の最新予告映像とセットリストが公開された。

本作は、BABYMETALが2023年~2024年にかけて、世界25ヵ国、98公演を完遂した自身最大規模のワールドツアー『BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024』より、ファイナルとなった沖縄公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND-43』の模様を収めたもの。

BABYMETAL圧巻のパフォーマンスを存分に体感できる全14曲が、全編ライブ映像で構成された本作。最新予告映像では、盛り上がり必至の楽曲「PA PA YA!!(feat. F.HERO)」、メタルの新境地を魅せる「BxMxC」、壮大な世界観とともに魅せる「Brand New Day(feat. Tim Henson and Scott LePage)」、そしてアンセム的楽曲「Road of Resistance」といった本編の一部が楽しめる。映画公開に向けてボルテージが高まること必至の必見映像だ。

そして、BABYMETAL、本作で映画作品初監督を務めるHiroya Brian Nakano、BABYMETALのプロデューサーを務めるKOBAMETALよりコメントが到着。ライブの臨場感を圧倒的な映像と音響で堪能できるBABYMETAL初の映画作品となる本作の見どころや、観客へのメッセージが綴られている。

全編ライブ映像で構成されたノンストップライブムービーがいよいよ幕開け。灼熱の夏に琉球の地の熱狂が甦る、BABYMETALの未知なるライブ映像体験をぜひ映画館で味わおう。

<セットリスト>

01. BABYMETAL DEATH

02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

04. Shanti Shanti Shanti

05. MAYA

06. BxMxC

07. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

08. Monochrome

09. メギツネ

10. ギミチョコ!!

11. KARATE

12. ヘドバンギャー!!

13. メタリ!! (feat. Tom Morello)

14. Road of Resistance

映画情報

『BABYMETAL LEGEND-43 THE MOVIE』

8月23日(金)より全国ロードショー

監督:Hiroya Brian Nakano

出演:BABYMETAL

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

(C)2024 Amuse Inc.

『BABYMETAL LEGEND-43 THE MOVIE』作品サイト

https://liveviewing.jp/feature/babymetal_film/

BABYMETAL OFFICIAL SITE

http://www.babymetal.com