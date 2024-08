BABYMONSTER、恋愛リアリティ「キミとオオカミくんには騙されない」の挿入歌に抜擢！

8月11日(日)夜9時より「ABEMA SPECIAL2」チャンネルにて放送開始する恋愛リアリティーショーの最新作「キミとオオカミくんには騙されない」の挿入歌に、BABYMONSTERの「Stuck In The Middle(Remix)」が決定した。「キミとオオカミくんには騙されない」は、日本の10代女性の約3人に1人が観ている「ABEMA」のオリジナル恋愛番組ジャンルの最新作。“女子高生が主役”の本作では、恋をしているフリをする「“嘘つき”オオカミくん」が1人以上紛れ混んでいる“最高彼氏”候補たちと彼女たちが、デートや共同作業を通してひと夏のちょっぴり大人な本気の恋に踏み込んでいく姿をリアルタイムで追いかける。

挿入歌に起用されたBABYMONSTERは、韓国・タイ・日本の多国籍メンバー7人で構成され、ボーカル・ダンス・ラップ・ビジュアルの全てを兼ね備えたガールズグループ。2023年11月にリリースしたデビューデジタルシングル「BATTER UP」では、K-POP史上最速でミュージックビデオのYouTube再生回数1億回を突破。また、2024年4月にリリースした1stミニアルバム「BABYMONS7ER」のタイトル曲「SHEESH」は、歴代のK-POPガールズグループデビュー曲のミュージックビデオのなかでも最短でYouTube再生回数2億回を超え、次世代K-POPを代表するガールズグループとしての存在感を見せている。さらに、7月1日にはエネルギッシュなサマーソングのデジタルシングル「FOREVER」をリリースし、7月30日、31日の2日間にわたりファンミーティングの追加公演を神戸・ワールド記念ホールで開催。8月には「SUMMER SONIC 2024」への出演が決定するなど、日本国内での活動も期待されている。挿入歌の決定に際し、BABYMONSTERからのコメントも到着。また、「Stuck In The Middle(Remix)」が彩る本作では、5名の女子高生と、「“嘘つき”オオカミくん」が潜む“最高彼氏”候補8名が織り成す、時にジェットコースターのように展開していく本気の恋をリアルタイムで追いかけるべく、本作では全放送回の半分以上を生放送でお届け。また、本作のタイトル「キミとオオカミくんには騙されない」の“キミ”に込められた意味や、本作をリアルタイムで追いかけるさらなる仕掛けは2024年8月11日(日)夜9時より放送の初回にて明かされる。ぜひ、お見逃しなく。日本の皆さん、こんにちはBABYMONSTERです♡この度、私たちBABYMONSTERの「Stuck In The Middle(Remix)」がABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」の挿入歌として決定しました!! この曲は、恋が苦手な少女の感性を繊細に盛り込んだ楽曲で、番組で展開されるたくさんの恋の感情に注目しながら聞いていただけたら嬉しいです。どのような恋の物語が生まれるのかぜひチェックしてください!

ABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」

放送日時:2024年8月11日(日)夜9時〜

放送チャンネル:ABEMA SPECIAL2チャンネル



