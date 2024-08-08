·ìÈ´¤¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÁÔÀä¤µ ¥¤¥ó¥É¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤Î¡ÈÅöÆü¼º³Ê¡É¤Ç¿Ø±Ä¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡Ö¸íº¹100¥°¥é¥à¤Î²á¾ê¤Ê¸ºÎÌ¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
·è¾¡¤ÎÅöÆü¤Ë¼º³Ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¥Ó¥Í¥·¥å¡£(C)Getty Images
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¼º³Ê·à¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î7Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë50¥¥íµé·è¾¡¤Ç¡¢¥µ¥é¡¦¥Ò¥ë¥À¡¼¥Ö¥é¥ó¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ó¥Í¥·¥å¡¦¥Õ¥©¥¬¥È¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë¤¬¡¢ÅöÆü¤ËÂÎ½ÅÄ¶²á¤¬È½ÌÀ¡£100¥°¥é¥à¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×ÂÎ½ÅÄ¶²á¤Ç¼º³Ê¤Î¥¤¥ó¥É¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤¬¾×·â¤Î°úÂàÉ½ÌÀ¡¡¡Ö»ä¤ÎÍ¦µ¤¤ÏÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡6Æü¤Î1²óÀï¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢Æ±³¬µéÏ¢ÇÆ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÜºêÍ¥°á¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Í¥·¥å¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿29ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç²ñ2ÆüÌÜ¤ÎÁáÄ«¤ËÂÎ½ÅÄ¶²á¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÌµÇ°¤Î¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÌë¤Ëµ¬ÄêÂÎ½Å¤«¤é2¥¥í¤ÎÄ¶²á¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¥Ó¥Í¥·¥å¤È¿Ø±Ä¤Ï¡¢°ìÌë¤òÄÌ¤·¤ÆÁÔÀä¤Ê¸ºÎÌ¤ò¼Â»Ü¡£¿©¼Â¤ò¼è¤é¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ã¤·¤¤¥µ¥¦¥Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÄó°Æ¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤òÀÚ¤ê¤â¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËºÎ·ì¤â¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÏÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ó¥Í¥·¥å¤ÎÉ¸½àÂÎ½Å¤Ï56¥¥í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë50¥¥í¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¹Ô°Ù¤ÏÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯¡¢º£²ó¤Î¸ºÎÌ¸å¤ËÃ¦¿å¾É¾õ¤Ë´Ù¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤¬ÁêÅö¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²¾¤ËÀ©¸ÂÆâ¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â·è¾¡¤Ë¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡»Ä¹ó¤Ê·Á¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÌ´¤¬ÄÙ¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ó¥Í¥·¥å¤ÎÈá·à¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¹¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤ÈÆ±¹ñ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊWFI¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂÎ½Å´ÉÍýÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆWFI¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ó¥·¥ç¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ç¥£¥ï¥é»á¤Ï7Æü¤Ë¡Ö1Æü¤Ë3»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢¾ÃÈñ¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë°û¿©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Âç²ñÆüÄø¤â±Æ¶Á¤·¡¢²á¹ó¤Ê¸ºÎÌ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐ±þ¤ËÈ¿È¯¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥¤¥ó¥É¤ÎÆü´©»æ¡ØJansatta¡Ù¤Ï¡ÖÄÌ¾ïÂÎ½Å¤¬56¥¥í¤Î½÷À¤¬2ÆüÏ¢Â³¤Ç50¥¥í¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êº¤Æñ¤À¡£¤·¤«¤â2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¸íº¹100¥°¥é¥à¤ÎÃÍ¤Þ¤Ç²á¾ê¤Ê¸ºÎÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤Ï¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¥Ó¥Í¥·¥å¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤ÎÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£Èá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¼º³ÊÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]