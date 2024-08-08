チャイナハウスで中仏の美食文化交流会 パリ五輪
7日、チャイナハウスの中仏美食文化交流会で提供されたパンダ月餅。（パリ＝新華社記者/許雅楠）
【新華社パリ8月8日】パリ五輪で中国選手団が交流の拠点とする施設「チャイナハウス」で7日、中仏美食文化交流会が開かれ、両国の料理人が来場者に料理を披露した。
7日、チャイナハウスの中仏美食文化交流会で料理を味わう来場者。（パリ＝新華社記者/許雅楠）
7日、チャイナハウスの中仏美食文化交流会で料理を味わう来場者。（パリ＝新華社記者/許雅楠）
7日、チャイナハウスの中仏美食文化交流会で提供されたパンダをあしらった冰粉（ビィンフェン＝ゼリー状のデザート）。（パリ＝新華社記者/許雅楠）
7日、チャイナハウスの中仏美食文化交流会で料理を味わう来場者。（パリ＝新華社記者/許雅楠）
7日、チャイナハウスの中仏美食文化交流会で、料理を実演するフランスの料理人。（パリ＝新華社記者/許雅楠）
7日、チャイナハウスの中仏美食文化交流会で提供されたエスカルゴ。（パリ＝新華社記者/許雅楠）
7日、チャイナハウスの中仏美食文化交流会で料理を味わう来場者。（パリ＝新華社記者/許雅楠）
7日、チャイナハウスの中仏美食文化交流会で、アヒルの丸焼きの切り分け体験をする来場者を手助けする中国の料理人。（パリ＝新華社記者/許雅楠）
7日、チャイナハウスの中仏美食文化交流会で提供されたアップルパイ。（パリ＝新華社記者/許雅楠）