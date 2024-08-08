南海トラフ地震臨時情報(調査中)を初発表 日向灘震源のM7.1の地震受け【速報】
8月8日午後4時43分ごろ、宮崎県で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは7.1と推定されます。
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気象庁はこの地震に関して、南海トラフ地震臨時情報(調査中)を初めて発表しました。マグニチュード8～9クラスの巨大地震が起きる可能性が高まっていないか、調査が行われています。
各地域の震度は次の通りです
□震度6弱宮崎県南部平野部
□震度5強宮崎県南部山沿い 鹿児島県大隅
□震度5弱宮崎県北部平野部 鹿児島県薩摩
□震度4愛媛県南予 福岡県筑後 佐賀県南部 熊本県熊本 熊本県球磨 熊本県阿蘇 熊本県天草・芦北 大分県中部 大分県南部 大分県西部 宮崎県北部山沿い 鹿児島県種子島
□震度３鳥取県西部 島根県西部 広島県南西部 山口県中部 山口県東部 愛媛県中予 愛媛県東予 高知県西部 福岡県北九州 福岡県筑豊 福岡県福岡 長崎県島原半島 長崎県南西部 大分県北部 鹿児島県甑島 鹿児島県屋久島