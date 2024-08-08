宮崎県・高知県・鹿児島県で津波観測 海岸には近づかないように
8日午後6時27分現在
宮崎県宮崎港で これまでの最大波 0.5mの津波を観測しています。
今後、津波の高さはさらに高くなることも考えられます。
宮崎県・高知県で津波観測
8日午後6時27分現在(追記あり)
宮崎県宮崎港で これまでの最大波 0.5mの津波を観測しています。
今後、津波の高さはさらに高くなることも考えられます。
高知県
室戸市室戸岬 これまでの最大波 0.1m
土佐清水 これまでの最大波 0.3m
宮崎県
日向市細島 これまでの最大波 0.1m
宮崎港 これまでの最大波 0.5m
日南市油津 これまでの最大波 0.4m
鹿児島県東部
南大隅町大泊 これまでの最大波 0.2m
志布志港 これまでの最大波 0.2m
種子島・屋久島地方
種子島熊野 これまでの最大波 0.2m
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。
今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。
地震の震源と規模
きょう 8日16時42分頃地震がありました。
震源地は、日向灘(北緯31.8度、東経131.7度、宮崎の東南東30km付近)で、震源の深さは30km、地震の規模(マグニチュード)は7.1と推定されます。