¡Ú·è»»¿¼ÆÉ¤ß¡Û¥½¥Ë¡¼¤Î2024Ç¯Q1·è»»¤Ï¥²¡¼¥à¤È±ÇÁü¤¬¹¥Ä´¸£°ú¡¢ÄÌ´ü·×²è¤âÁá¡¹¤Î¾åÊý½¤Àµ
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬8·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯ÅÙÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê2024Ç¯4·î¡Á6·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤Ó¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ýÆþ¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ1.6%Áý¤Î3Ãû116²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±10.3%Áý¤Î2791²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤ÏÆ±14.8%Áý¤Î4546²¯±ß¡¢Ä´À°¸åEBITDA¤ÏÆ±13.5%Áý¤Î4612²¯±ß¡¢ÀÇ°úÁ°Íø±×¤¬Æ±14.8%Áý¤Î3168²¯±ß¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤¬Æ±6.5%Áý¤Î2316²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶âÍ»Ê¬Ìî¤ò½ü¤¯Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12%Áý¤Î2Ãû5674²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±25%Áý¤Î2491²¯±ß¤ÈÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¡Ê2024Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·î¡Ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï¾åÊý½¤Àµ¤ò¹Ô¤¤¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤Ó¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ýÆþ¤Ï¡¢´ü½é¸øÉ½ÃÍ¤ËÈæ¤Ù¤Æ3000²¯±ßÁý²Ã¤ÎÁ°Ç¯Èæ3.2%¸º¤Î12Ãû6100²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï350²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±8.4%Áý¤Î1Ãû3100²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï500²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±9.0%Áý¤Î1Ãû9900²¯±ß¡¢Ä´À°¸åEBITDA¤Ï600²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±9.5%Áý¤Î1Ãû9900²¯±ß¡¢ÀÇ°úÁ°Íø±×¤¬800²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±5.2%Áý¤Î1Ãû2550²¯±ß¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤Ï550²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±1.0%Áý¤Î9800²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¸º±×¤Î·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Áý±×¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁá¡¹¤È¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× 2025Ç¯3·î´ü¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î¶ÈÀÓ·×²è¡£Á°²ó5·î»þÅÀ¤«¤éºÇ½é¤Î»ÍÈ¾´ü¤ÇÁá¡¹¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¹¥Ä´¤Ö¤êÎ¢¤Å¤±¤ë·è»»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× 2025Ç¯3·î´ü Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê2024Ç¯4·î¡Á6·î¡Ë¤Î¶ÈÀÓ
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ COO·óCFO¤Î½½»þÍµ¼ù»á¤Ï¡¢¡Ö¶âÍ»Ê¬Ìî¤ò½ü¤¯Ï¢·ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶ÈÍø±×Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ç10%°Ê¾å¡¢3Ç¯´ÖÎß·×±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ç10%°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙÂè1»ÍÈ¾´ü¤Î¼ÂÀÓ¤Ï½çÄ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤ÈÁí³ç¡£¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Î°ÙÂØ¤ä³ô¼°»Ô¾ì¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑÆ°¤òÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»Ô¾ì¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤ÎÀè¹Ô¤¤òÆÉ¤ß¤Å¤é¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÆñ¤·¤¤¡£Âè5¼¡Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤Ø¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤¬ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¯¥í¥¨¥¯¥Î¥ß¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¿§ºÌ¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò´ª°Æ¤·¡¢»Ô¶·¤ÎÊÑ²½¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤ê¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ COO·óCFO¤Î½½»þÍµ¼ù»á
¥²¡¼¥à»ö¶È¤Ï¥Ï¡¼¥É¸º¼ý¤â¥½¥Õ¥È¤¬ÈÎÇäÁý
2024Ç¯ÅÙ¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¶ÈÀÓ¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÄÌ´ü·×²è¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× 2025Ç¯3·î´ü Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê2024Ç¯4·î¡Á6·î¡Ë¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¶ÈÀÓ
¥²¡¼¥à&¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊG&NS¡ËÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12%Áý¤Î8649²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï33%Áý¤Î652²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï26%Áý¤Î957²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼¹¹ÔÌò°÷ ·Ð±Ä´ë²è´ÉÍýÃ´Åö¤Î¾¾²¬Ä¾Èþ»á¤Ï¡¢¡ÖG&NS¤Ç¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÃå¼Â¤Ê°Ý»ý¡¢³ÈÂç¤ò½Å»ë¤¹¤ë»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£PS¡Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î°ÂÄêÅª¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¡¢³«È¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ä¡¢³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼¹¹ÔÌò°÷ ·Ð±Ä´ë²è´ÉÍýÃ´Åö¤Î¾¾²¬Ä¾Èþ»á
Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¸º¼ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇäÁý²Ã¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁý¼ý¤Ê¤É¤¬¹×¸¥¡£ÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¡ÖHELLDIVERS 2¡×¤¬¡¢5·î»þÅÀ¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢PCÈÇ¤Î¡ÖGhost of Tsushima¡×¤ä¡¢³ÈÄ¥ÈÇ¤Î¡ÖDestiny 2 : The Final Shape¡×¤¬¼ý±×¤Ë¹×¸¥¡£8·î¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¤Î¡ÖConcord¡×¤Î¤Û¤«¡¢9·î¤Ë¤Ï¡ÖASTRO BOT¡×¤ä¡ÖGod of War Ragnarök¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¹Í¤¨¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¾å°Ì¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÍøÍÑ¥·¥Õ¥È¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼ý±×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥¤¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¡ÖHELLDIVERS 2¡×¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¡£PCÈÇ¤Î¡ÖGhost of Tsushima¡×¤â¥Ò¥Ã¥È
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ13%Áý¡Ê¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦À®Ä¹¤òÃ£À®¡£2024Ç¯6⽉¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ7%Áý¤Î1²¯1600Ëü¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤ê¡¢6·î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áí¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤âÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8%Áý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³ÈÂç¤·¤¿PS5¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤È¡¢·øÄ´¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¹×¸¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Âç·¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÈ¯Çä¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤¬¡¢6·î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿
PS5¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï240ËüÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î330ËüÂæ¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°²ó¸øÉ½ÃÍ¤«¤é1200²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Á°Ç¯Èæ1%Áý¤Î4Ãû3200²¯±ß¤È¤·¡¢Áý±×Í½ÁÛ¤Ë½¤Àµ¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï100²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Æ±10%Áý¤Î3200²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï200²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±8%Áý¤Î4400²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à&¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊG&NS¡ËÊ¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
²»³ÚÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ23%Áý¤Î4420²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï17%Áý¤Î859²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï30%Áý¤Î1077²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÙÂØ¤Î¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤ä²»³ÚÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇä¾åÁý²Ã¤¬¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢²»³ÚÀ©ºî¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ5%Áý¡Ê±ß¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï19%Áý¡Ë¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¤¬20%Áý¡ÊÆ±35%Áý¡Ë¤Î¿¤Ó¤òµÏ¿¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎÁ²ñ°÷¤ÎÁý²Ã¡¢¿·¶½¹ñ¤Ç¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¡¢²»³ÚÇÛ¿®¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë²Á³Ê²þÄê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇä¾å¹â¡£¾ìÁ´ÂÎ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¾¾²¬¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡¢¡ÖThe Orchard¤òÄÌ¤¸¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÂª¤¨¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ËÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤ä¡¢¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¤³¦50¥«½ê¤ÎThe Orchard¤ÎµòÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤ä¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶½¹ñ¤Ç¤ÎÀïÎ¬Åê»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆîÊÆ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëYOASOBI¤¬³¤³°»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿Îã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢The Orchard¤¬¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ò¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
YOASOBI¤¬³¤³°»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿Îã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢The Orchard¤¬¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ò¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥
2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤Ç¤ÏÁ°²ó¸øÉ½ÃÍ¤«¤é500²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Á°Ç¯Èæ7%Áý¤Î1Ãû7400²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï150²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Á°Ç¯Èæ9%Áý¤Î3300²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï¡¢200²¯±ßÁý²Ã¤ÎÁ°Ç¯Èæ14%Áý¤Î4200²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
²»³ÚÊ¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
±Ç²èÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5%Áý¤Î3373²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï29%¸º¤Î113²¯±ß¡£Ä´À°¸åOIBDA¤Ï2%¸º¤Î278²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¼ÉÊºîÉÊ¿ô¤Î¸º¾¯¤ä¡¢·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¿ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¸º¼ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÙÂØ¤¬¥×¥é¥¹¤Ë±Æ¶Á¤·¤ÆÁý¼ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
2024Ç¯Á°È¾¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç2³äÄøÅÙÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢2024Ç¯6·î°Ê¹ß¡¢¼çÍ×¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡¢Âç·¿ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë²þÁ±¤¬¿Ê¤à¤ÈÍ½Â¬¡£Æ±¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¥º RIDE OR DIE¡×¡¢¡ÖThe Garfield Movie¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£8·î9Æü¤«¤é¸ø³«Í½Äê¤Î¡ÖIT ENDS WITH US¡×¤Ï¥È¥ì¡¼¥é¡¼¸ø³«¤«¤é24»þ´Ö¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤¬Ìó1²¯3000Ëü²ó¤òµÏ¿¡£¡ÖÍ¥¤ì¤¿¸¶ºî¤ÎÈ¯·¡¤È±Ç²è²½¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ßÀ®²Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¥º RIDE OR DIE¡×¡¢¡ÖThe Garfield Movie¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£6·î°Ê¹ß¤Ë²þÁ±¤¬¿Ê¤àÍ½Â¬
¤Þ¤¿¡¢Crunchyroll¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤âÁý¼ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Crunchyroll¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë1500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¥¢¥Ë¥á»Ô¾ì¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ãì·Î¸ÅÊÔ¡¢²ø½Ã8¹æ¡¢ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³ÊÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿å½à¤Ç²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Amazon Prime channel¤È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇÛ¿®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2023Ç¯10·î¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ËÂ³¤¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤âÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÊÆ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿Crunchyroll Store¤ò¡¢²¤½£34¥«¹ñ¤Ë³ÈÂç¡£¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Crunchyroll¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤Ï1,500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¥¢¥Ë¥á»Ô¾ì¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë
²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´ÊÆ41¥«½ê¤Î·à¾ì¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥À¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊÆAlamo Drafthouse Cinema¤òÇã¼ý¤·¡¢Ìó400Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡¢¥²¡¼¥à¡¢²»³Ú¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¡¢Alamo¤ÈCrunchyroll¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÆâ¤Ë¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¿·Àß¤·¡¢Alamo¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
±Ç²è»ö¶È¤Î2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°²ó¸øÉ½ÃÍ¤«¤é400²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Á°Ç¯Èæ2%Áý¤Î1Ãû5200²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï50²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±6%Áý¤Î1250²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï50²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±2%Áý¤Î1750²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
±Ç²èÊ¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
¥Æ¥ì¥Ó¤È¥«¥á¥é¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë
¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊET&S¡ËÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5%Áý¤Î6009²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï15%Áý¤Î641²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï12%Áý¤Î901²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°²ó¸øÉ½ÃÍ¤«¤é500²¯±ßÁý²Ã¤ÎÁ°Ç¯Èæ1%¸º¤Î2Ãû4200²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢Æ±1%Áý¤Î1900²¯±ß¡£Ä´À°¸åOIBDA¤â¿ø¤¨ÃÖ¤Á°Ç¯ÊÂ¤Î2900²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼¹¹ÔÌò°÷ ºâÌ³IRÃ´Åö¤ÎÁáÀîÄ÷É§»á¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸º¼ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÙÂØ¤Î¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¡¢²¤½£¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¼çÍ×À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤ÏÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó»Ô¾ì¤ÎÂçÉý¤Ê½Ì¾®¤È¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é»Ô¾ì¤ÎÂç¤¤Ê¿Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼¹¹ÔÌò°÷ ºâÌ³IRÃ´Åö¤ÎÁáÀîÄ÷É§»á
¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ëºß¸Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÅ°Äì¤È¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º»Üºö¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¹â¤¤¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¤·¡¢¡Ö²ÈÄí¤Ç¤Î¥·¥Í¥Þ´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢BRAVIA 9¥·¥ê¡¼¥º¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦°ìÊý¤Ç¡¢APS-C¥ß¥é¡¼¥ì¥¹°ì´ã¥«¥á¥é¡ÖVLOGCAM ZV-E10 ¶¡×¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÁØ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¼ý±×³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
²ÈÄí¤Ç¤Î¥·¥Í¥Þ´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢BRAVIA 9¥·¥ê¡¼¥º¤òÅêÆþ
¡ÖVLOGCAM ZV-E10 ¶¡×¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÁØ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¼ý±×³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹
¤µ¤é¤ËÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤·¤¿ºß¸Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Ãª²·»ñ»º¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¡£¼ý±×°ÂÄê²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡Öº£¸åµ¯¤³¤ê¤¦¤ë»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ÷¤¨¡¢»ö¶È±¿±Ä¤ÏÊÝ¼éÅª¤ÊÁÛÄê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºß¸Ë¤ÈÇä³Ý¶â¤Î´ÉÍý¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊET&S¡ËÊ¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°&¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊI&SS¡Ë¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21%Áý¤Î3535²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï188%Áý¤Î366²¯±ß¡£Ä´À°¸åOIBDA¤Ï51%Áý¤Î1058²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°²ó¸øÉ½ÃÍ¤«¤é100²¯±ßÁý²Ã¤ÎÁ°Ç¯Èæ15%Áý¤Î1Ãû8500²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï50²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±42%Áý¤Î2750²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï50²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±25%Áý¤Î5500²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
ÁáÀî¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÁý¼ý¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢AR¤äVR¸þ¤±¤ÎMicro OLED¤ÎÂçÉý¤Ê¼ûÍ×¸º¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¼ûÍ×²óÉü¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï²Á³ÊÂÓ¤ÎÆó¶Ë²½¥È¥ì¥ó¥É¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Ë¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÈ½²½¤Î¼ûÍ×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂè2»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¤Ï¡¢Ä¶¹³Ñ¤äË¾±ó¥«¥á¥éÍÑ¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÈ½²½¤¬¤â¤¦°ìÃÊ¿Ê¤à¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ÎÆ°²èÀÇ½¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¹âÀÇ½²½¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥»¥ó¥µ¡¼»Ô¾ì¤ÎÃæ´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏÂçÈ½²½¤Î·¹¸þ
¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÊâÎ±¤Þ¤ê²þÁ±¤¬·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯ÅÙÃæ¤ËÀµ¾ï¤Ê¿å½à¤ËÌá¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°&¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊI&SS¡ËÊ¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
¶âÍ»Ê¬Ìî¤Î¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ýÆþ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ34%¸º¤Î4486²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï45%¸º¤Î300²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï40%¸º¤Î368²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ë¤ÏÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ýÆþ¤ÏÁ°Ç¯Èæ49%¸º¤Î9100²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±16%¸º¤Î1450²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤ÏÆ±6%¸º¤Î1700²¯±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÍ»Ê¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
¥½¥Ë¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥× ÀìÌ³¼èÄùÌò·óCFO¤Î»³ÅÄÏÂ¹¨»á¤Ï¡¢¡Ö»Ô¶·ÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤Î¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ýÆþ¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤Î2023Ç¯ÅÙ¤Î¿·µ¬·ÀÌó¹â¤Ï16%¤Î¥·¥§¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥× ÀìÌ³¼èÄùÌò·óCFO¤Î»³ÅÄÏÂ¹¨»á
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½½»þ¼ÒÄ¹ COO·óCFO¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ø¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤ò¹Ô¤ï¤º¤ËÅ±Âà¤¹¤ë»ÑÀª¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¡¢Í¥ÎÉ¤ÊIP»ñ»º¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤ÇÇã¼ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼è°ú¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¤ò¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´ë¶ÈÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÇÛÊ¬¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¡Ê2024Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·î¡Ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï¾åÊý½¤Àµ¤ò¹Ô¤¤¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤Ó¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ýÆþ¤Ï¡¢´ü½é¸øÉ½ÃÍ¤ËÈæ¤Ù¤Æ3000²¯±ßÁý²Ã¤ÎÁ°Ç¯Èæ3.2%¸º¤Î12Ãû6100²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï350²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±8.4%Áý¤Î1Ãû3100²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï500²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±9.0%Áý¤Î1Ãû9900²¯±ß¡¢Ä´À°¸åEBITDA¤Ï600²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±9.5%Áý¤Î1Ãû9900²¯±ß¡¢ÀÇ°úÁ°Íø±×¤¬800²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±5.2%Áý¤Î1Ãû2550²¯±ß¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤Ï550²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±1.0%Áý¤Î9800²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¸º±×¤Î·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Áý±×¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁá¡¹¤È¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× 2025Ç¯3·î´ü¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î¶ÈÀÓ·×²è¡£Á°²ó5·î»þÅÀ¤«¤éºÇ½é¤Î»ÍÈ¾´ü¤ÇÁá¡¹¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¹¥Ä´¤Ö¤êÎ¢¤Å¤±¤ë·è»»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× 2025Ç¯3·î´ü Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê2024Ç¯4·î¡Á6·î¡Ë¤Î¶ÈÀÓ
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ COO·óCFO¤Î½½»þÍµ¼ù»á¤Ï¡¢¡Ö¶âÍ»Ê¬Ìî¤ò½ü¤¯Ï¢·ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶ÈÍø±×Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ç10%°Ê¾å¡¢3Ç¯´ÖÎß·×±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ç10%°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙÂè1»ÍÈ¾´ü¤Î¼ÂÀÓ¤Ï½çÄ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤ÈÁí³ç¡£¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Î°ÙÂØ¤ä³ô¼°»Ô¾ì¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑÆ°¤òÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»Ô¾ì¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤ÎÀè¹Ô¤¤òÆÉ¤ß¤Å¤é¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÆñ¤·¤¤¡£Âè5¼¡Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤Ø¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤¬ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¯¥í¥¨¥¯¥Î¥ß¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¿§ºÌ¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò´ª°Æ¤·¡¢»Ô¶·¤ÎÊÑ²½¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤ê¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ COO·óCFO¤Î½½»þÍµ¼ù»á
¥²¡¼¥à»ö¶È¤Ï¥Ï¡¼¥É¸º¼ý¤â¥½¥Õ¥È¤¬ÈÎÇäÁý
2024Ç¯ÅÙ¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¶ÈÀÓ¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÄÌ´ü·×²è¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× 2025Ç¯3·î´ü Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê2024Ç¯4·î¡Á6·î¡Ë¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¶ÈÀÓ
¥²¡¼¥à&¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊG&NS¡ËÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12%Áý¤Î8649²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï33%Áý¤Î652²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï26%Áý¤Î957²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼¹¹ÔÌò°÷ ·Ð±Ä´ë²è´ÉÍýÃ´Åö¤Î¾¾²¬Ä¾Èþ»á¤Ï¡¢¡ÖG&NS¤Ç¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÃå¼Â¤Ê°Ý»ý¡¢³ÈÂç¤ò½Å»ë¤¹¤ë»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£PS¡Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î°ÂÄêÅª¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¡¢³«È¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ä¡¢³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼¹¹ÔÌò°÷ ·Ð±Ä´ë²è´ÉÍýÃ´Åö¤Î¾¾²¬Ä¾Èþ»á
Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¸º¼ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇäÁý²Ã¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁý¼ý¤Ê¤É¤¬¹×¸¥¡£ÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¡ÖHELLDIVERS 2¡×¤¬¡¢5·î»þÅÀ¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢PCÈÇ¤Î¡ÖGhost of Tsushima¡×¤ä¡¢³ÈÄ¥ÈÇ¤Î¡ÖDestiny 2 : The Final Shape¡×¤¬¼ý±×¤Ë¹×¸¥¡£8·î¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¤Î¡ÖConcord¡×¤Î¤Û¤«¡¢9·î¤Ë¤Ï¡ÖASTRO BOT¡×¤ä¡ÖGod of War Ragnarök¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¹Í¤¨¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¾å°Ì¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÍøÍÑ¥·¥Õ¥È¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼ý±×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥¤¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¡ÖHELLDIVERS 2¡×¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¡£PCÈÇ¤Î¡ÖGhost of Tsushima¡×¤â¥Ò¥Ã¥È
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ13%Áý¡Ê¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦À®Ä¹¤òÃ£À®¡£2024Ç¯6⽉¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ7%Áý¤Î1²¯1600Ëü¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤ê¡¢6·î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áí¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤âÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8%Áý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³ÈÂç¤·¤¿PS5¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤È¡¢·øÄ´¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¹×¸¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Âç·¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÈ¯Çä¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤¬¡¢6·î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿
PS5¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï240ËüÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î330ËüÂæ¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°²ó¸øÉ½ÃÍ¤«¤é1200²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Á°Ç¯Èæ1%Áý¤Î4Ãû3200²¯±ß¤È¤·¡¢Áý±×Í½ÁÛ¤Ë½¤Àµ¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï100²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Æ±10%Áý¤Î3200²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï200²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±8%Áý¤Î4400²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à&¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊG&NS¡ËÊ¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
²»³ÚÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ23%Áý¤Î4420²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï17%Áý¤Î859²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï30%Áý¤Î1077²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÙÂØ¤Î¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤ä²»³ÚÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇä¾åÁý²Ã¤¬¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢²»³ÚÀ©ºî¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ5%Áý¡Ê±ß¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï19%Áý¡Ë¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¤¬20%Áý¡ÊÆ±35%Áý¡Ë¤Î¿¤Ó¤òµÏ¿¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎÁ²ñ°÷¤ÎÁý²Ã¡¢¿·¶½¹ñ¤Ç¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¡¢²»³ÚÇÛ¿®¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë²Á³Ê²þÄê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇä¾å¹â¡£¾ìÁ´ÂÎ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¾¾²¬¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡¢¡ÖThe Orchard¤òÄÌ¤¸¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÂª¤¨¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ËÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤ä¡¢¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¤³¦50¥«½ê¤ÎThe Orchard¤ÎµòÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤ä¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶½¹ñ¤Ç¤ÎÀïÎ¬Åê»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆîÊÆ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëYOASOBI¤¬³¤³°»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿Îã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢The Orchard¤¬¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ò¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
YOASOBI¤¬³¤³°»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿Îã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢The Orchard¤¬¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ò¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥
2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤Ç¤ÏÁ°²ó¸øÉ½ÃÍ¤«¤é500²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Á°Ç¯Èæ7%Áý¤Î1Ãû7400²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï150²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Á°Ç¯Èæ9%Áý¤Î3300²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï¡¢200²¯±ßÁý²Ã¤ÎÁ°Ç¯Èæ14%Áý¤Î4200²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
²»³ÚÊ¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
±Ç²èÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5%Áý¤Î3373²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï29%¸º¤Î113²¯±ß¡£Ä´À°¸åOIBDA¤Ï2%¸º¤Î278²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¼ÉÊºîÉÊ¿ô¤Î¸º¾¯¤ä¡¢·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¿ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¸º¼ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÙÂØ¤¬¥×¥é¥¹¤Ë±Æ¶Á¤·¤ÆÁý¼ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
2024Ç¯Á°È¾¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç2³äÄøÅÙÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢2024Ç¯6·î°Ê¹ß¡¢¼çÍ×¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡¢Âç·¿ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë²þÁ±¤¬¿Ê¤à¤ÈÍ½Â¬¡£Æ±¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¥º RIDE OR DIE¡×¡¢¡ÖThe Garfield Movie¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£8·î9Æü¤«¤é¸ø³«Í½Äê¤Î¡ÖIT ENDS WITH US¡×¤Ï¥È¥ì¡¼¥é¡¼¸ø³«¤«¤é24»þ´Ö¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤¬Ìó1²¯3000Ëü²ó¤òµÏ¿¡£¡ÖÍ¥¤ì¤¿¸¶ºî¤ÎÈ¯·¡¤È±Ç²è²½¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ßÀ®²Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¥º RIDE OR DIE¡×¡¢¡ÖThe Garfield Movie¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£6·î°Ê¹ß¤Ë²þÁ±¤¬¿Ê¤àÍ½Â¬
¤Þ¤¿¡¢Crunchyroll¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤âÁý¼ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Crunchyroll¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë1500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¥¢¥Ë¥á»Ô¾ì¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ãì·Î¸ÅÊÔ¡¢²ø½Ã8¹æ¡¢ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³ÊÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿å½à¤Ç²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Amazon Prime channel¤È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇÛ¿®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2023Ç¯10·î¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ËÂ³¤¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤âÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÊÆ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿Crunchyroll Store¤ò¡¢²¤½£34¥«¹ñ¤Ë³ÈÂç¡£¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Crunchyroll¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤Ï1,500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¥¢¥Ë¥á»Ô¾ì¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë
²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´ÊÆ41¥«½ê¤Î·à¾ì¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥À¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊÆAlamo Drafthouse Cinema¤òÇã¼ý¤·¡¢Ìó400Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡¢¥²¡¼¥à¡¢²»³Ú¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¡¢Alamo¤ÈCrunchyroll¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÆâ¤Ë¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¿·Àß¤·¡¢Alamo¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
±Ç²è»ö¶È¤Î2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°²ó¸øÉ½ÃÍ¤«¤é400²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢Á°Ç¯Èæ2%Áý¤Î1Ãû5200²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï50²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±6%Áý¤Î1250²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï50²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±2%Áý¤Î1750²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
±Ç²èÊ¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
¥Æ¥ì¥Ó¤È¥«¥á¥é¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë
¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊET&S¡ËÊ¬Ìî¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5%Áý¤Î6009²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï15%Áý¤Î641²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï12%Áý¤Î901²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°²ó¸øÉ½ÃÍ¤«¤é500²¯±ßÁý²Ã¤ÎÁ°Ç¯Èæ1%¸º¤Î2Ãû4200²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢Æ±1%Áý¤Î1900²¯±ß¡£Ä´À°¸åOIBDA¤â¿ø¤¨ÃÖ¤Á°Ç¯ÊÂ¤Î2900²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼¹¹ÔÌò°÷ ºâÌ³IRÃ´Åö¤ÎÁáÀîÄ÷É§»á¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸º¼ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÙÂØ¤Î¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¡¢²¤½£¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¼çÍ×À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤ÏÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó»Ô¾ì¤ÎÂçÉý¤Ê½Ì¾®¤È¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é»Ô¾ì¤ÎÂç¤¤Ê¿Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥× ¼¹¹ÔÌò°÷ ºâÌ³IRÃ´Åö¤ÎÁáÀîÄ÷É§»á
¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ëºß¸Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÅ°Äì¤È¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º»Üºö¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¹â¤¤¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¤·¡¢¡Ö²ÈÄí¤Ç¤Î¥·¥Í¥Þ´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢BRAVIA 9¥·¥ê¡¼¥º¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦°ìÊý¤Ç¡¢APS-C¥ß¥é¡¼¥ì¥¹°ì´ã¥«¥á¥é¡ÖVLOGCAM ZV-E10 ¶¡×¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÁØ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¼ý±×³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
²ÈÄí¤Ç¤Î¥·¥Í¥Þ´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢BRAVIA 9¥·¥ê¡¼¥º¤òÅêÆþ
¡ÖVLOGCAM ZV-E10 ¶¡×¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÁØ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¼ý±×³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹
¤µ¤é¤ËÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤·¤¿ºß¸Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Ãª²·»ñ»º¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¡£¼ý±×°ÂÄê²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡Öº£¸åµ¯¤³¤ê¤¦¤ë»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ÷¤¨¡¢»ö¶È±¿±Ä¤ÏÊÝ¼éÅª¤ÊÁÛÄê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºß¸Ë¤ÈÇä³Ý¶â¤Î´ÉÍý¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊET&S¡ËÊ¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°&¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊI&SS¡Ë¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21%Áý¤Î3535²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï188%Áý¤Î366²¯±ß¡£Ä´À°¸åOIBDA¤Ï51%Áý¤Î1058²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°²ó¸øÉ½ÃÍ¤«¤é100²¯±ßÁý²Ã¤ÎÁ°Ç¯Èæ15%Áý¤Î1Ãû8500²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï50²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±42%Áý¤Î2750²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï50²¯±ßÁý²Ã¤ÎÆ±25%Áý¤Î5500²¯±ß¤È¤·¤¿¡£
ÁáÀî¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÁý¼ý¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢AR¤äVR¸þ¤±¤ÎMicro OLED¤ÎÂçÉý¤Ê¼ûÍ×¸º¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¼ûÍ×²óÉü¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï²Á³ÊÂÓ¤ÎÆó¶Ë²½¥È¥ì¥ó¥É¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Ë¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÈ½²½¤Î¼ûÍ×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂè2»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¤Ï¡¢Ä¶¹³Ñ¤äË¾±ó¥«¥á¥éÍÑ¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÈ½²½¤¬¤â¤¦°ìÃÊ¿Ê¤à¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ÎÆ°²èÀÇ½¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¹âÀÇ½²½¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥»¥ó¥µ¡¼»Ô¾ì¤ÎÃæ´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏÂçÈ½²½¤Î·¹¸þ
¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÊâÎ±¤Þ¤ê²þÁ±¤¬·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯ÅÙÃæ¤ËÀµ¾ï¤Ê¿å½à¤ËÌá¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°&¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊI&SS¡ËÊ¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
¶âÍ»Ê¬Ìî¤Î¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ýÆþ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ34%¸º¤Î4486²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï45%¸º¤Î300²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤Ï40%¸º¤Î368²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯ÅÙÄÌ´ü¸«ÄÌ¤·¤Ë¤ÏÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ýÆþ¤ÏÁ°Ç¯Èæ49%¸º¤Î9100²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±16%¸º¤Î1450²¯±ß¡¢Ä´À°¸åOIBDA¤ÏÆ±6%¸º¤Î1700²¯±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÍ»Ê¬Ìî¤Î¶ÈÀÓ¤È¸«ÄÌ¤·
¥½¥Ë¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥× ÀìÌ³¼èÄùÌò·óCFO¤Î»³ÅÄÏÂ¹¨»á¤Ï¡¢¡Ö»Ô¶·ÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤Î¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ýÆþ¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤Î2023Ç¯ÅÙ¤Î¿·µ¬·ÀÌó¹â¤Ï16%¤Î¥·¥§¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥× ÀìÌ³¼èÄùÌò·óCFO¤Î»³ÅÄÏÂ¹¨»á
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½½»þ¼ÒÄ¹ COO·óCFO¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ø¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤ò¹Ô¤ï¤º¤ËÅ±Âà¤¹¤ë»ÑÀª¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¡¢Í¥ÎÉ¤ÊIP»ñ»º¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤ÇÇã¼ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼è°ú¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¤ò¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´ë¶ÈÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÇÛÊ¬¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£