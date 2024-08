IVE、日本オリジナル曲「CRUSH」MVを公開…爽やかなサマーソング

IVEが、日本オリジナル曲で爽やかなサマーソングを披露した。彼女たちは8月28日に日本で発売するニューミニアルバム「ALIVE」のタイトル曲「CRUSH」のミュージックビデオを本日(8日)先行公開した。「CRUSH」のミュージックビデオの中で彼女たちは、忙しい日常の中でメンバーたちと一緒にパジャマパーティーを楽しんでいる。ミュージックビデオは、IVEが温かい日差しの下、ベッドに横になって寝ている姿から始まった。それからシャボン玉の中で輝く彼女らのビジュアルが清涼感を与え、子供のように走り回る姿を通じて初々しく純粋な様子を見せた。しっかりしたサウンドと、堂々とした自信が感じられるポイントダンスが調和したサビも印象的だ。

タイトル曲「CRUSH」は華やかで彼女らならではの爽やかで愛らしい雰囲気が際立つ楽曲で、夏の蒸し暑さを吹き飛ばすポップソングだ。これまで発売された楽曲とは異なり、柔らかくポップな雰囲気が際立つ楽曲で、退屈しないメロディーとIVEの可愛らしい声色が調和し、自信溢れるグループのアイデンティティを見せてくれる。ニューアルバム「ALIVE」にはタイトル曲「CRUSH」とテレビアニメ「ポケットモンスター」のオープニングテーマ「Will」の2曲の日本オリジナル曲と、日本語バージョンの「I AM」「Off The Record」「Baddie」の計5曲が収録されている。IVEは2022年10月に日本で正式デビューし、本格的に活動を開始した。デビューシングル「ELEVEN」で日本レコード協会が選定した「ゴールドディスク」(10万枚以上の売上を記録したアルバムに授与)に名を連ねた彼女たちは昨年2月、日本で初の単独ファンコンサートを開催した。日本で発売した1stアルバム「WAVE」はオリコンデイリー、週間アルバムチャート1位、タワーレコード全店総合アルバムランキング、およびビルボードジャパンの週間トップアルバムセールスランキングで1位になるなど、凄まじい人気を証明した。IVEは初のワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」の一環として昨年11月、横浜で韓国歌手としては初めてKアリーナ横浜で単独公演を行い、今年1月31日と2月1日の2日間はマリンメッセ福岡で、2月7日〜8日の2日間は大阪城ホールでの公演が全席完売を記録し、計7万8千人の観客を動員した。ファンの熱烈な声援に支えられ、9月4〜5日には東京ドームで「IVE THE 1ST WORLD TOUR<SHOW WHAT I HAVE>IN JAPAN」のアンコールコンサートを開催する。IVEは8月10日と11日の2日間に渡り、ソウルオリンピック公園KSPO DOME(旧体操競技場)でワールドツアーのアンコール公演「SHOW WHAT I HAVE」を開催する。それから8月17日に大阪の万博記念公園と18日にZOZOマリンスタジアム&幕張メッセで開かれる「SUMMER SONIC 2024」への出演を控えている。