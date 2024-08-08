»ÖÅÄÀéÍÛ¡¡ÇµÌÚºä46¡Ö»×¤¤½Ð¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¾¾»³¡õ»³¸ý¤Ë´¶¼Õ¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¡¢¾¾»³ÆàÌ¤¡Ê26¡áºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê27¡áÆ±¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾¾»³¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹8¶¯¤Î»³¸ý°«¡Ê27¡áÆ±¡Ë¤È¤Î¡ÈºÆ½Õ´Û¡¦¸ÞÎØÌ¼¡É¥Ñ¥ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¡Ö»×¤¤½Ð¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤òÁª¶Ê¤·¡¢Æ±¤¸¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÆàÌ¤¤È°«¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ÞÎØ¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë3¿Í¤Ç¹ø¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾¾»³¤Ë¡ÖÆàÌ¤¤Ï¡¢¤â¤¦¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ²ø²æ¤È¤«¡¢¿É¤¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É²¿ÅÙ¤âÌá¤ëÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÉáÃÊ¤«¤éºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¼«¸Ê´ÉÍý¤·¤Æ¤Æ»ä¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ë¤ÏÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¤·Ã¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ëÆàÌ¤¤Ë¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°«¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ÆÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½Å°µ¤È¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡£¸«¤Æ¤Æ¶ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°«¤ÏÀäÂÐ¡¢É½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë°«¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âí÷¤·¤¯¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â»ä¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¡ª¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£°ìÃ¶¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤òÁ´Éô¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»³¸ý¤Ø¤Î»×¤¤¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢»ä¤Ï¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÀ¤³¦°ì¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Âç¹¥¤¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö3¿Í¤È¤âºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ä¡×¡ÖºÆ½Õ´Û»°¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁª¶Ê¤¬ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£