宮崎県など九州南部で地震 宮崎県・高知県などに津波注意報 海岸から離れて
今日8日午後4時52分に津波注意報が発表されました。海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。
津波注意報発表
今日8日午後4時52分、九州や四国に津波注意報が発表されました。
「津波注意報」が発表された地域は以下の通りです。
<津波注意報>
愛媛県宇和海沿岸、*高知県、*大分県豊後水道沿岸、*宮崎県、*鹿児島県東部、*種子島・屋久島地方
千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、淡路島南部、和歌山県、広島県、徳島県、愛媛県瀬戸内海沿岸、山口県瀬戸内海沿岸、有明・八代海、熊本県天草灘沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、奄美群島・トカラ列島、鹿児島県西部、沖縄本島地方、大東島地方
以下の沿岸(上記の*印で示した沿岸)ではただちに津波が来襲すると予想されます。
高知県、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方
[津波到達予想時刻・予想される津波の高さ]
津波予報区名 第1波の到達予想時刻 予想される津波の最大波の高さ
以下の沿岸(上記の*印で示した沿岸)ではただちに津波が来襲すると予想されます。
高知県、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方
愛媛県宇和海沿岸 8日17時10分 1m
高知県・大分県豊後水道沿岸・宮崎県・鹿児島県東部 津波到達中と推測 1m
種子島・屋久島地方 ただちに津波来襲と予測 8日17時 0分 1m