【宮崎県などに津波注意報発令】日向灘を震源とする地震 熊本でも揺れ【防災情報一覧掲載】
8日午後4時43分ごろ、日向灘を震源とする地震がありました。
熊本県でも阿蘇、熊本、球磨、天草・芦北で最大震度4の揺れを観測しました。
高知県、愛媛県、大分県、宮崎県、鹿児島県では津波注意報が出ています。海岸近くにいる人はすぐに離れて高い場所に逃げてください。
【津波注意報発表の地域】※8日16時52分発表
愛媛県宇和海沿岸、高知県、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方
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