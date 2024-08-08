8日午後4時43分ごろ、宮崎県で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは7.1と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度6弱を観測したのは、宮崎県の日南市です。

熊本県では以下の市町村で最大震度4を観測しています。

【震度4】

阿蘇市

産山村

熊本高森町

南阿蘇村

熊本西区

熊本南区

熊本北区

八代市

玉名市

菊池市

宇土市

宇城市

合志市

熊本美里町

和水町

西原村

氷川町

人吉市

錦町

多良木町

山江村

あさぎり町

天草市

芦北町

津奈木町

【震度３】

南小国町

熊本小国町

熊本中央区

熊本東区

荒尾市

山鹿市

玉東町

長洲町

大津町

菊陽町

御船町

嘉島町

益城町

甲佐町

山都町

湯前町

水上村

相良村

五木村

球磨村

水俣市

上天草市

苓北町

【震度2】

【各地の震度詳細】

■震度6弱

□宮崎県

日南市

■震度5強

□宮崎県

宮崎市 串間市 都城市



□鹿児島県

大崎町

■震度5弱

□宮崎県

国富町 小林市 三股町

高原町 高鍋町 新富町



□鹿児島県

鹿屋市 垂水市 曽於市

東串良町 肝付町 鹿児島市

霧島市 姶良市

■震度4

□宮崎県

綾町 えびの市 延岡市

西都市 木城町 川南町

宮崎都農町 椎葉村 宮崎美郷町

高千穂町 五ヶ瀬町



□鹿児島県

志布志市 錦江町 南大隅町

鹿児島出水市 指宿市 薩摩川内市

いちき串木野市 南さつま市 南九州市

伊佐市 さつま町 湧水町

三島村



□愛媛県

伊方町



□福岡県

柳川市 大川市



□佐賀県

佐賀市 神埼市 白石町



□熊本県

阿蘇市 産山村 熊本高森町

南阿蘇村 熊本西区 熊本南区

熊本北区 八代市 玉名市

菊池市 宇土市 宇城市

合志市 熊本美里町 和水町

西原村 氷川町 人吉市

錦町 多良木町 山江村

あさぎり町 天草市 芦北町

津奈木町



□大分県

大分市 臼杵市 佐伯市

竹田市

■震度3

□宮崎県

日向市 門川町 西米良村

諸塚村 日之影町



□鹿児島県

枕崎市 阿久根市 日置市

長島町 西之表市 中種子町

南種子町 薩摩川内市甑島 屋久島町



□愛媛県

宇和島市 八幡浜市 西予市

今治市 松山市



□福岡県

大牟田市 久留米市 筑後市

小郡市 うきは市 朝倉市

みやま市 筑前町 大刀洗町

大木町 新宮町 中間市

水巻町 遠賀町 嘉麻市



□佐賀県

小城市 吉野ヶ里町 上峰町

みやき町 江北町



□熊本県

南小国町 熊本小国町 熊本中央区

熊本東区 荒尾市 山鹿市

玉東町 長洲町 大津町

菊陽町 御船町 嘉島町

益城町 甲佐町 山都町

湯前町 水上村 相良村

五木村 球磨村 水俣市

上天草市 苓北町



□大分県

別府市 津久見市 杵築市

由布市 日出町 豊後大野市

日田市 九重町 国東市

姫島村



□鳥取県

境港市



□島根県

益田市 大田市



□広島県

呉市 竹原市 江田島市

府中町



□山口県

柳井市 山口市



□高知県

宿毛市



□長崎県

諫早市 島原市 雲仙市

南島原市

■震度2

□鹿児島県

鹿児島十島村 奄美市 喜界町



□愛媛県

大洲市 松野町 愛南町

西条市 四国中央市 上島町

伊予市 東温市 久万高原町

愛媛松前町



□福岡県

八女市 東峰村 福岡広川町

福岡博多区 福岡中央区 福岡南区

福岡西区 福岡早良区 筑紫野市

春日市 宗像市 福津市

糸島市 宇美町 志免町

須恵町 久山町 粕屋町

北九州若松区 北九州戸畑区 北九州小倉北区

北九州小倉南区 北九州八幡東区 北九州八幡西区

行橋市 豊前市 芦屋町

苅田町 みやこ町 上毛町

築上町 直方市 飯塚市

田川市 宮若市 小竹町

桂川町 添田町 糸田町

福岡川崎町 大任町 赤村

福智町



□佐賀県

鳥栖市 多久市 武雄市

佐賀鹿島市 嬉野市 基山町

大町町 太良町 唐津市

有田町



□熊本県

南関町



□大分県

玖珠町 中津市 豊後高田市

宇佐市



□鳥取県

米子市 鳥取市 湯梨浜町

琴浦町



□島根県

浜田市 松江市 出雲市

安来市



□広島県

広島中区 広島南区 広島安佐南区

広島安佐北区 大竹市 東広島市

廿日市市 海田町 坂町

大崎上島町 安芸高田市 三原市

尾道市 福山市



□山口県

岩国市 光市 周防大島町

和木町 上関町 田布施町

平生町 防府市 下松市

周南市 萩市 美祢市

下関市 宇部市 山陽小野田市



□高知県

黒潮町 安芸市 高知市

南国市



□長崎県

長崎市 大村市 時津町

佐世保市 平戸市 松浦市

東彼杵町 川棚町 壱岐市



□大阪府

大東市



□兵庫県

豊岡市 南あわじ市 淡路市



□岡山県

真庭市 岡山南区 倉敷市

早島町



□徳島県

徳島市 石井町 松茂町

北島町 藍住町



□香川県

高松市 土庄町 坂出市

観音寺市 三豊市 多度津町

まんのう町

■震度1

□鹿児島県

瀬戸内町



□愛媛県

内子町 愛媛鬼北町 新居浜市

砥部町



□福岡県

福岡古賀市 篠栗町 香春町



□佐賀県

伊万里市 玄海町



□鳥取県

日吉津村 大山町 鳥取南部町

伯耆町 倉吉市 北栄町



□島根県

江津市 川本町 島根美郷町

邑南町 津和野町 吉賀町

雲南市 飯南町 隠岐の島町



□広島県

広島東区 広島西区 広島安芸区

広島佐伯区 熊野町 広島三次市

庄原市 安芸太田町 北広島町

世羅町



□山口県

長門市 阿武町



□高知県

土佐清水市 四万十市 中土佐町

梼原町 高知津野町 四万十町

大月町 三原村 奈半利町

田野町 芸西村 須崎市

高知香南市 香美市 本山町

大豊町 土佐町 いの町

仁淀川町 佐川町 越知町

日高村



□長崎県

西海市 佐々町 長崎対馬市

新上五島町



□大阪府

大阪福島区 大阪此花区 大阪港区

大阪大正区 大阪浪速区 大阪西淀川区

大阪東成区 大阪阿倍野区 大阪東住吉区

大阪淀川区 大阪中央区 豊中市

門真市 摂津市 東大阪市

四條畷市 大阪堺市中区 岸和田市

貝塚市 泉佐野市 富田林市

大阪和泉市 忠岡町 田尻町



□兵庫県

尼崎市 西宮市 加古川市

高砂市 播磨町 相生市

赤穂市 たつの市 上郡町



□岡山県

岡山中区 岡山東区 笠岡市

瀬戸内市 赤磐市 浅口市

里庄町 矢掛町



□徳島県

鳴門市 吉野川市 阿波市

美馬市 徳島三好市 美波町



□香川県

東かがわ市 丸亀市



□愛知県

愛西市



□滋賀県

近江八幡市



□京都府

京丹後市 京都南区 京都伏見区

京都西京区



□奈良県

大和郡山市 葛城市 広陵町



□和歌山県

和歌山市 紀の川市 岩出市

和歌山美浜町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。