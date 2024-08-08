宮崎県で震度6弱の地震 津波発生のおそれ
8日午後4時43分頃、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、宮崎県で最大震度6弱を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。
地震の概要
8日午後4時43分頃、宮崎県で最大震度6弱を観測する地震が発生しました。震源地は日向灘(北緯31.8度、東経131.7度)で、震源の深さは約30km、地震の規模(マグニチュード)は7.1と推定されます。
この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。
震度3以上が観測された市町村
【震度6弱】
◆宮崎県
日南市
【震度5強】
◆宮崎県
宮崎市 串間市 都城市
◆鹿児島県
大崎町
【震度5弱】
◆宮崎県
国富町 小林市 三股町 高原町 高鍋町 新富町
◆鹿児島県
鹿屋市 垂水市 曽於市 東串良町 肝付町 鹿児島市 霧島市 姶良市
【震度4】
◆愛媛県
伊方町
◆福岡県
柳川市 大川市
◆佐賀県
佐賀市 神埼市 白石町
◆熊本県
阿蘇市 産山村 熊本高森町 南阿蘇村 熊本西区 熊本南区 熊本北区 八代市 玉名市 菊池市 宇土市 宇城市 合志市 熊本美里町 和水町 西原村 氷川町 人吉市 錦町 多良木町 山江村 あさぎり町 天草市 芦北町 津奈木町
◆大分県
大分市 臼杵市 佐伯市 竹田市
◆宮崎県
綾町 えびの市 延岡市 西都市 木城町 川南町 宮崎都農町 椎葉村 宮崎美郷町 高千穂町 五ヶ瀬町
◆鹿児島県
志布志市 錦江町 南大隅町 鹿児島出水市 指宿市 薩摩川内市 いちき串木野市 南さつま市 南九州市 伊佐市 さつま町 湧水町 三島村
【震度3】
◆鳥取県
境港市
◆島根県
益田市 大田市
◆広島県
呉市 竹原市 江田島市 府中町
◆山口県
柳井市 山口市
◆愛媛県
宇和島市 八幡浜市 西予市 今治市 松山市
◆高知県
宿毛市
◆福岡県
大牟田市 久留米市 筑後市 小郡市 うきは市 朝倉市 みやま市 筑前町 大刀洗町 大木町 新宮町 中間市 水巻町 遠賀町 嘉麻市
◆佐賀県
小城市 吉野ヶ里町 上峰町 みやき町 江北町
◆長崎県
諫早市 島原市 雲仙市 南島原市
◆熊本県
南小国町 熊本小国町 熊本中央区 熊本東区 荒尾市 山鹿市 玉東町 長洲町 大津町 菊陽町 御船町 嘉島町 益城町 甲佐町 山都町 湯前町 水上村 相良村 五木村 球磨村 水俣市 上天草市 苓北町
◆大分県
別府市 津久見市 杵築市 由布市 日出町 豊後大野市 日田市 九重町 国東市 姫島村
◆宮崎県
日向市 門川町 西米良村 諸塚村 日之影町
◆鹿児島県
枕崎市 阿久根市 日置市 長島町 西之表市 中種子町 南種子町 薩摩川内市甑島 屋久島町