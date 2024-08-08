8日午後4時43分頃、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、宮崎県で最大震度6弱を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

地震の概要

8日午後4時43分頃、宮崎県で最大震度6弱を観測する地震が発生しました。震源地は日向灘(北緯31.8度、東経131.7度)で、震源の深さは約30km、地震の規模(マグニチュード)は7.1と推定されます。

この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

震度3以上が観測された市町村

【震度6弱】

◆宮崎県

日南市



【震度5強】

◆宮崎県

宮崎市 串間市 都城市



◆鹿児島県

大崎町



【震度5弱】

◆宮崎県

国富町 小林市 三股町 高原町 高鍋町 新富町



◆鹿児島県

鹿屋市 垂水市 曽於市 東串良町 肝付町 鹿児島市 霧島市 姶良市



【震度4】

◆愛媛県

伊方町



◆福岡県

柳川市 大川市



◆佐賀県

佐賀市 神埼市 白石町



◆熊本県

阿蘇市 産山村 熊本高森町 南阿蘇村 熊本西区 熊本南区 熊本北区 八代市 玉名市 菊池市 宇土市 宇城市 合志市 熊本美里町 和水町 西原村 氷川町 人吉市 錦町 多良木町 山江村 あさぎり町 天草市 芦北町 津奈木町



◆大分県

大分市 臼杵市 佐伯市 竹田市



◆宮崎県

綾町 えびの市 延岡市 西都市 木城町 川南町 宮崎都農町 椎葉村 宮崎美郷町 高千穂町 五ヶ瀬町



◆鹿児島県

志布志市 錦江町 南大隅町 鹿児島出水市 指宿市 薩摩川内市 いちき串木野市 南さつま市 南九州市 伊佐市 さつま町 湧水町 三島村



【震度3】

◆鳥取県

境港市



◆島根県

益田市 大田市



◆広島県

呉市 竹原市 江田島市 府中町



◆山口県

柳井市 山口市



◆愛媛県

宇和島市 八幡浜市 西予市 今治市 松山市



◆高知県

宿毛市



◆福岡県

大牟田市 久留米市 筑後市 小郡市 うきは市 朝倉市 みやま市 筑前町 大刀洗町 大木町 新宮町 中間市 水巻町 遠賀町 嘉麻市



◆佐賀県

小城市 吉野ヶ里町 上峰町 みやき町 江北町



◆長崎県

諫早市 島原市 雲仙市 南島原市



◆熊本県

南小国町 熊本小国町 熊本中央区 熊本東区 荒尾市 山鹿市 玉東町 長洲町 大津町 菊陽町 御船町 嘉島町 益城町 甲佐町 山都町 湯前町 水上村 相良村 五木村 球磨村 水俣市 上天草市 苓北町



◆大分県

別府市 津久見市 杵築市 由布市 日出町 豊後大野市 日田市 九重町 国東市 姫島村



◆宮崎県

日向市 門川町 西米良村 諸塚村 日之影町



◆鹿児島県

枕崎市 阿久根市 日置市 長島町 西之表市 中種子町 南種子町 薩摩川内市甑島 屋久島町