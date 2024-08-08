8日午後4時43分頃、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、宮崎県で最大震度6弱を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

地震の概要

8日午後4時43分頃、宮崎県で最大震度6弱を観測する地震が発生しました。震源地は日向灘(北緯31.8度、東経131.7度)で、震源の深さは約30km、地震の規模(マグニチュード)は7.1と推定されます。
この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

震度3以上が観測された市町村

【震度6弱】
◆宮崎県
日南市

【震度5強】
◆宮崎県
宮崎市　串間市　都城市

◆鹿児島県
大崎町

【震度5弱】
◆宮崎県
国富町　小林市　三股町　高原町　高鍋町　新富町

◆鹿児島県
鹿屋市　垂水市　曽於市　東串良町　肝付町　鹿児島市　霧島市　姶良市

【震度4】
◆愛媛県
伊方町

◆福岡県
柳川市　大川市

◆佐賀県
佐賀市　神埼市　白石町

◆熊本県
阿蘇市　産山村　熊本高森町　南阿蘇村　熊本西区　熊本南区　熊本北区　八代市　玉名市　菊池市　宇土市　宇城市　合志市　熊本美里町　和水町　西原村　氷川町　人吉市　錦町　多良木町　山江村　あさぎり町　天草市　芦北町　津奈木町

◆大分県
大分市　臼杵市　佐伯市　竹田市

◆宮崎県
綾町　えびの市　延岡市　西都市　木城町　川南町　宮崎都農町　椎葉村　宮崎美郷町　高千穂町　五ヶ瀬町

◆鹿児島県
志布志市　錦江町　南大隅町　鹿児島出水市　指宿市　薩摩川内市　いちき串木野市　南さつま市　南九州市　伊佐市　さつま町　湧水町　三島村

【震度3】
◆鳥取県
境港市

◆島根県
益田市　大田市

◆広島県
呉市　竹原市　江田島市　府中町

◆山口県
柳井市　山口市

◆愛媛県
宇和島市　八幡浜市　西予市　今治市　松山市

◆高知県
宿毛市

◆福岡県
大牟田市　久留米市　筑後市　小郡市　うきは市　朝倉市　みやま市　筑前町　大刀洗町　大木町　新宮町　中間市　水巻町　遠賀町　嘉麻市

◆佐賀県
小城市　吉野ヶ里町　上峰町　みやき町　江北町

◆長崎県
諫早市　島原市　雲仙市　南島原市

◆熊本県
南小国町　熊本小国町　熊本中央区　熊本東区　荒尾市　山鹿市　玉東町　長洲町　大津町　菊陽町　御船町　嘉島町　益城町　甲佐町　山都町　湯前町　水上村　相良村　五木村　球磨村　水俣市　上天草市　苓北町

◆大分県
別府市　津久見市　杵築市　由布市　日出町　豊後大野市　日田市　九重町　国東市　姫島村

◆宮崎県
日向市　門川町　西米良村　諸塚村　日之影町

◆鹿児島県
枕崎市　阿久根市　日置市　長島町　西之表市　中種子町　南種子町　薩摩川内市甑島　屋久島町