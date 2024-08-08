気象庁によりますと、8日午後4時43分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。



宮崎県には、津波注意報が発表されています。宮崎・日南市油津は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後8時37分。



宮崎港は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後8時32分。



宮崎・日向市細島の津波到達予想時刻は午後5時0分、満潮時刻は午後8時39分。



高知県には、津波注意報が発表されています。高知・土佐清水の津波到達予想時刻は午後5時10分、満潮時刻は午後8時31分。





高知・室戸市室戸岬の津波到達予想時刻は午後5時20分、満潮時刻は午後8時26分。高知・中土佐町久礼港の津波到達予想時刻は午後5時30分、満潮時刻は午後8時28分。高知の津波到達予想時刻は午後5時40分、満潮時刻は午後8時27分。高知・須崎港の津波到達予想時刻は午後5時40分、満潮時刻は午後8時26分。種子島・屋久島地方には、津波注意報が発表されています。種子島熊野の津波到達予想時刻は午後5時10分、満潮時刻は午後8時44分。種子島西之表の津波到達予想時刻は午後5時20分、満潮時刻は午後9時17分。大分豊後水道沿岸には、津波注意報が発表されています。大分・佐伯市松浦の津波到達予想時刻は午後5時20分、満潮時刻は午後9時39分。鹿児島東部には、津波注意報が発表されています。鹿児島・志布志港の津波到達予想時刻は午後5時20分、満潮時刻は午後8時43分。鹿児島・南大隅町大泊の津波到達予想時刻は午後5時30分、満潮時刻は午後9時15分。愛媛宇和海沿岸には、津波注意報が発表されています。愛媛・宇和島の津波到達予想時刻は午後5時40分、満潮時刻は午後9時46分。