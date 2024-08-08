mineo、新スマートフォン「arrows We2 Plus M06」「arrows We2 M07」を発売、8月23日～
オプテージは、MVNOサービス「mineo」において、FCNT製Androidスマートフォン「arrows We2 Plus M06」および「arrows We2 M07」の販売を8月23日から開始する。
「arrows We2 Plus M06」
「arrows We2 M07」
「arrows We2 Plus M06」はスレートグレイ、シャンパンシルバーの2色展開で、価格は5万6760円。アウトカメラが約5010万画素（広角）＋約800万画素（超広角）、インカメラが約1610万画素と高性能な機能を備える。また、世界初の自律神経活性度計測機能が搭載されている。
「arrows We2 M07」はライトブルー、ネイビーグリーン、ライトオレンジの3色展開で、価格は3万5112円。4500Ahのバッテリー容量で、購入時の電池もちが4年間続くという。さらに、迷惑電話対策機能や、プライバシー保護のためにパスワードの自動生成機能が搭載されている。
どちらもauプラン、ドコモプラン、ソフトバンクプランに対応している。一括払いのほか、24カ月、36カ月の分割払いも可能。
価格、販売開始時期