８日午後４時５２分、気象庁は津波関連の追加を発表した。

津波注意報が出ているのは、

高知県（津波が到達中とみられる／１ｍ予想）、

大分豊後水道沿岸（津波が到達中とみられる／１ｍ予想）、

宮崎県（津波が到達中とみられる／１ｍ予想）、

鹿児島東部（津波が到達中とみられる／１ｍ予想）、

種子島・屋久島地方（すぐに津波が来る／１ｍ予想）、

愛媛宇和海沿岸（８日午後５時１０分／１ｍ予想）。

場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性がある。

震源地は日向灘。震源の深さは３０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは７．１と推定。

［参考］［予想される津波の高さの解説］予想される津波が高いほど、より甚大な被害が生じます。１０ｍ超 巨大な津波が襲い壊滅的な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。１０ｍ 巨大な津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。５ｍ 津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。３ｍ 標高の低いところでは津波が襲い被害が生じる。木造家屋で浸水被害が発生し、人は津波による流れに巻き込まれる。１ｍ 海の中では人は速い流れに巻き込まれる。養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。