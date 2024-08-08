気象庁 高知県、大分豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島東部、種子島・屋久島地方、愛媛宇和海沿岸に津波注意報
８日午後４時５２分、気象庁は津波関連の追加を発表した。
津波注意報が出ているのは、
高知県（津波が到達中とみられる／１ｍ予想）、
大分豊後水道沿岸（津波が到達中とみられる／１ｍ予想）、
宮崎県（津波が到達中とみられる／１ｍ予想）、
鹿児島東部（津波が到達中とみられる／１ｍ予想）、
種子島・屋久島地方（すぐに津波が来る／１ｍ予想）、
愛媛宇和海沿岸（８日午後５時１０分／１ｍ予想）。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性がある。
震源地は日向灘。震源の深さは３０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは７．１と推定。［参考］
［予想される津波の高さの解説］
予想される津波が高いほど、より甚大な被害が生じます。
１０ｍ超 巨大な津波が襲い壊滅的な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
１０ｍ 巨大な津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
５ｍ 津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
３ｍ 標高の低いところでは津波が襲い被害が生じる。木造家屋で浸水被害が発生し、人は津波による流れに巻き込まれる。
１ｍ 海の中では人は速い流れに巻き込まれる。養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。