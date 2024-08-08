宮崎県、高知県に津波注意報 到達予想時刻
気象庁によりますと、8日午後4時43分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。
宮崎県には、津波注意報が発表されています。宮崎・日南市油津の津波到達予想時刻は午後4時50分、満潮時刻は午後8時37分。
宮崎港の津波到達予想時刻は午後4時50分、満潮時刻は午後8時32分。
宮崎・日向市細島の津波到達予想時刻は午後5時0分、満潮時刻は午後8時39分。
高知県には、津波注意報が発表されています。高知・土佐清水の津波到達予想時刻は午後5時10分、満潮時刻は午後8時31分。
高知・室戸市室戸岬の津波到達予想時刻は午後5時30分、満潮時刻は午後8時26分。
高知・中土佐町久礼港の津波到達予想時刻は午後5時30分、満潮時刻は午後8時28分。
高知の津波到達予想時刻は午後5時40分、満潮時刻は午後8時27分。
高知・須崎港の津波到達予想時刻は午後5時40分、満潮時刻は午後8時26分。
和歌山県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
広島県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
徳島県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
愛媛宇和海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。愛媛瀬戸内海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。
大分瀬戸内海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。大分豊後水道沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。鹿児島東部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。種子島・屋久島地方には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。奄美・トカラには、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。