8日午後4時43分ごろ、日向灘を震源とする地震があり、宮崎県日南市では最大震度6弱を観測した。

気象庁によると、震源の深さは約30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.1と推定される。この地震で緊急地震速報を発表している。

地震

気象庁は愛媛県宇和海沿岸、高知県、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方に津波注意報を発表している。

予想される津波の高さは、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県、鹿児島県、種子島・屋久島地方で各1メートル。午後5時半までに宮崎市で50センチ、宮崎県日南市で40センチ、鹿児島県志布志市と高知県土佐清水市で各20センチの津波の到達を観測した。

気象庁は「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」を午後5時に発表し、専門家らで構成される評価検討会を午後5時半から始めた。臨時情報が発表されるのは、運用が始まった2017年以降初めて。東海から九州の太平洋沖にかけて、今回発生した地震の震源とは離れた場所でも巨大地震発生の可能性が高まったと判断されれば、政府が住民に警戒を呼びかける。

各地の震度は次の通り。

＜震度6弱＞

宮崎県：日南市

＜震度5強＞

宮崎県：宮崎市、串間市、都城市

鹿児島県：大崎町

＜震度5弱＞

宮崎県：国富町、小林市、三股町、高原町、高鍋町、新富町

鹿児島県：鹿屋市、垂水市、曽於市、東串良町、肝付町、鹿児島市、霧島市、姶良市

＜震度4＞

宮崎県：綾町、えびの市、延岡市、西都市、木城町、川南町、都農町、椎葉村、美郷町、高千穂町、五ケ瀬町

鹿児島県：志布志市、錦江町、南大隅町、出水市、指宿市、薩摩川内市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、伊佐市、さつま町、湧水町、三島村

愛媛県：伊方町

福岡県：柳川市、大川市

佐賀県：佐賀市、神埼市、白石町

熊本県：阿蘇市、産山村、高森町、南阿蘇村、熊本市西区、熊本市南区、熊本市北区、八代市、玉名市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、美里町、和水町、西原村、氷川町、人吉市、錦町、多良木町、山江村、あさぎり町、天草市、芦北町、津奈木町

大分県：大分市、臼杵市、佐伯市、竹田市

＜震度3＞

宮崎県：日向市、門川町、西米良村、諸塚村、日之影町

鹿児島県：枕崎市、阿久根市、日置市、長島町、西之表市、中種子町、南種子町、薩摩川内市、屋久島町

愛媛県：宇和島市、八幡浜市、西予市、今治市、松山市

福岡県：大牟田市、久留米市、筑後市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、筑前町、大刀洗町、大木町、新宮町、中間市、水巻町、遠賀町、嘉麻市

佐賀県：小城市、吉野ケ里町、上峰町、みやき町、江北町

熊本県：南小国町、小国町、熊本市中央区、熊本市東区、荒尾市、山鹿市、玉東町、長洲町、大津町、菊陽町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、湯前町、水上村、相良村、五木村、球磨村、水俣市、上天草市、苓北町

大分県：別府市、津久見市、杵築市、由布市、日出町、豊後大野市、日田市、九重町、国東市、姫島村

鳥取県：境港市

島根県：益田市

広島県：呉市、竹原市、江田島市、府中町

山口県：柳井市、山口市

高知県：宿毛市

長崎県：諫早市、島原市、雲仙市、南島原市