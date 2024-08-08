¡Ö¤á¤á¡Á!¤á¤Ã¤Á¤ã¤ªÉã¤µ¤ó!¡×¥É¥é¥Þ¹¥±é¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡¢»ÒÌò¤Îà´íµ¡á¤òµß¤¦Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡¡¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖÊ¿ÏÂ¤Ê¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¡©¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¡Á¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÛÃÄ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿³¤¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±ÆÃæ¡¢³¤¤Á¤ã¤ó¤Î´íµ¡¤ò²Æ(ÌÜ¹õÏ¡)¤¬µß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤ÏSnow ManÌÜ¹õÏ¡¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡£»£±Æ¹ç´Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤¬¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»ÒÌò¤ÎÀôÃ«À±Æà¤ò´Ö°ìÈ±»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤á¤á¡Á!¤á¤Ã¤Á¤ã¤ªÉã¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó!¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖÊ¿ÏÂ¤Ê¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¡Á¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£