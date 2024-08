松山市堀之内の愛媛県美術館本館で8日、第52回書芸展(愛媛書芸文化協会主催)が始まった。幼稚園児から90代まで幅広い年代の個性にあふれた297点を展示している。入場無料で11日まで。

<写真>書道パフォーマンス2024の作品

題材や筆致の自由さが特徴で、「Going my way Go your way」と英文で書いた作品も。同会の越智長風・運営委員長(91)は「思いのままに書いてくれ、違いが出ていると思う」と話し、高校の部で最高賞の書芸賞に選ばれた薬師寺慧さんの作品について「余白をきれいにとり大胆に書いている」と評した。理事の部の書芸賞には松本早苗さんの「無音」が選ばれた。

午前9時40分〜午後6時(最終日は午後4時まで)。【森川恵、太田裕之】