『デッドプール＆ウルヴァリン』未発表の追加声優情報が解禁、コメントも到着

(MCU)『&ウルヴァリン』の日本語吹替版に登場していた未発表の声優陣情報が解禁となった。カメオキャラクターたちの声を務め、映画に彩を添えた面々だ。キャストからのコメントも届けられている。

X-MENのメンバー“ガンビット”役には森久保祥太郎。映画「X-MEN」シリーズにも登場したヴィラン“パイロ”役には浪川大輔。やたらとキザで鼻につくイケメンヒーロー、デッドプールのナイスガイ版“ナイスプール”役には、アニメ『ディスク・ウォーズ:アベンジャーズ』でデッドプールの声を担当していた子安武人。「デッドプール2」に登場したデッドプール率いる最強“鬼やば”チーム・Xフォースの二刀流剣士“シャッタースター”役にはマーベル作品ではお馴染みの中村悠一。マーベル・コミックに登場する女性版デッドプール“レディプール“役には朴璐美。デッドプールのカウボーイ版“カウボーイプール”役には杉田智和。ゾンビの生首となった頭だけのデッドプール“ヘッドプール”役には花江夏樹と錚々たる顔ぶれ。声優界の日本代表的な面々が揃った。声優陣からのコメントは以下の通りだ。

森久保祥太郎(ガンビット役)

挑み甲斐のある役でした!おそらくご覧になった方も、これからご覧になる方も、ガンビットだけ吹き替えられていないのかと思われるかもしれませんが、森久保が吹き替えさせていただきました!

気持ちはこもっております。一連の作品のファンの皆様には、刺さるやり取りが満載かと思います。

ぜひ繰り返しご覧になっていただきたい!8回くらいご覧になれば、ガンビットの、言葉も理解していただける、、、かも!?

浪川大輔(パイロ役)

名作に携われるというのは嬉しいものです。今回担当させて頂いた役は、だいぶ昔にもある映画で登場しています。

知っている方はこの長い年月を経てどのようなキャラクターになっているかも楽しみのひとつになればと思います。

お祭りのような派手な映画!是非劇場でお楽しみください!

子安武人(ナイスプール役)

粋な計らいで実写映画に出られとても嬉しかったです。アニメもヨロシク!

中村悠一(シャッタースター役)

今回も登場してきた彼。今回はどんな事をするのか?と思っていましたがなんと言いますか…笑

見ていただければ即解る役割です。作品を楽しんでください!

朴璐美(レディプール役)

瞬殺の収録でした(笑) 皆さん、レディプールもヨロシク♡

杉田智和(カウボーイプール役)

カウボーイプールを演じているのがライアン・レイノルズさんのリアル友人と聞いて笑いました。

こういう仕掛けの楽しみも含めて、吹き替えられて嬉しかったです。

花江夏樹(ヘッドプール役)

叫んでたらあっという間に収録が終わりました!頭が離れている彼の姿が頭から離れません!!!お見逃しなく!

『デッドプール&ウルヴァリン』は大ヒット公開中。

The post first appeared on .