【先ヨミ】NEWS『JAPANEWS』9.7万枚で現在アルバム1位　美風 藍／Jr.EXILE VS NEO EXILEが続く

今週のCDアルバム売上レポートから2024年8月5日〜8月7日の集計が明らかとなり、NEWSの『JAPANEWS』が97,245枚を売り上げて首位を走っている。

NEWSの14thアルバム『JAPANEWS』は、“日本”がテーマになっている。本作には増田貴久が主演を努めたドラマ『ギフテッド』の主題歌「ギフテッド」を含む全13曲が収録されており、各初回盤には今年実施された“NEWS カップリング楽曲投票2024”より抜粋された楽曲を再構築したカップリングベストCD(15曲入り)が付属する。

続いて、メディアミックス作品『うたの☆プリンスさまっ♪』に登場する美風 藍のベストアルバム『うたの☆プリンスさまっ♪ソロベストアルバム 美風 藍「アンビバレント」』が18,428枚を売り上げて現在2位についている。そして3位には、“Jr.EXILE”が集結するプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』の第4弾アルバム『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』が11,272枚を売り上げて走行中だ。本作ではJr.EXILE世代のTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERの4グループに加え、NEO EXILE世代のLIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYが参加している。

また、Linked Horizonの『進撃の巨人』関連楽曲を収録した『進撃の追憶』が9,121枚で現在4位に、TEAM SHACHIの3rd EP『待ち合わせに、飽きもと。』が8,684枚で現在5位にそれぞれついている。



◎Billboard JAPANアルバムセールス集計速報

(2024年8月5日〜8月7日の集計)

1位『JAPANEWS』NEWS(97,245枚)

2位『うたの☆プリンスさまっ♪ソロベストアルバム 美風 藍「アンビバレント」』美風 藍(CV. 蒼井翔太)(18,428枚)

3位『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』V.A.(11,272枚)

4位『進撃の追憶』Linked Horizon(9,121枚)

5位『待ち合わせに、飽きもと。』TEAM SHACHI(8,684枚)

※Billboard JAPANのCDセールスデータは、SoundScan Japanのデータを使用しています。