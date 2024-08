8月下旬より山口など全国5ヶ所で順次開催される『ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024』より、使用楽曲のセットリストが発表された。

『ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス』2023年の模様 (C)Disney Photo by TEPPEI KISHIDA

『ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス』(Disney Music & Fireworks)は、ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年にあたる2023年に初開催されたイベント。10,000発超の花火とともにディズニーの名曲の数々が夜空を彩る、音楽と花火のエンターテイメントショーだ。

2回目の開催となる今年の『ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024』では、日本劇場公開から10周年を迎えた『アナと雪の女王』の楽曲を中心に、12月に新作映画の公開を予定している『モアナと伝説の海』より「どこまでも ~How Far I'll Go~」、同じく12月に『ライオンキング・ムファサ』の公開を控える『ライオン・キング』より「サークル・オブ・ライフ」を選曲。また、今年東京ディズニーシー(R)にグランドオープンした新テーマポート『ファンタジースプリングス』をイメージした楽曲、「Journey to Fantasy Springs」、映画『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』の代表曲などがセットリストに選ばれている。

『ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024』セットリスト

01.ひとりぼっちの晩餐会 From 『美女と野獣』

02.アンダー・ザ・シー From 『リトル・マーメイド』

03.王様になるのが待ちきれない From 『ライオン・キング』

04.どこまでも ~How Far I'll Go~ From 『モアナと伝説の海』

05.Go The Distance From 『ヘラクレス』

06.彼こそが海賊 From 『パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち』

07.ホール・ニュー・ワールド From 『アラジン』

08.リメンバー・ミー From 『リメンバー・ミー』

09.ウィッシュ~この願い~From 『ウィッシュ』

10.東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ

11.Journey to Fantasy Springs

12.自由への扉 From 『塔の上のラプンツェル』

13.輝く未来 From 『塔の上のラプンツェル』

14.きみもとべるよ! From 『ピーター・パン』

15.右から2番目の星 From 『ピーター・パン』

16.ヴェリィ From 『アナと雪の女王』

17.雪だるまつくろう From 『アナと雪の女王』

18.生まれてはじめて From 『アナと雪の女王』

19.とびら開けて From 『アナと雪の女王』

20.レット・イット・ゴー~ありのままで~ From 『アナと雪の女王』

21.トライ・エヴリシング From 『ズートピア』

22.本当のわたし From 『ミラベルと魔法だらけの家』

23.パート・オブ・ユア・ワールド From 『アリトル・マーメイド』

24.サークル・オブ・ライフFrom 『ライオン・キング』

25.レット・イット・ゴー From 『アナと雪の女王』

『ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024』山口公演のチケットは、イープラスほかにて受付中。以降公演のチケット情報など詳細は、イベント公式サイトを確認しよう。