RIIZE、9月15日にソウルで開催されるファンコンサートフィナーレ公演の生中継が決定！

今年5月からスタートしたRIIZE初のファンコンサートのフィナーレ公演となる「2024 RIIZE FAN-CON ‘RIIZING DAY' FINALE in SEOUL」の模様が、9月15日に韓国から生中継される。9月13〜15日の計3日間、ソウルのKSPO DOMEで開催される公演のうち、最終日15日の模様をお届け。今回のツアーのフィナーレということもあって、BRIIZE(RIIZEのファン)の期待値も最高潮に!

この1年を猛スピードで駆け抜けてきた彼らは、来月で韓国デビュー1周年。さらに9月5日には日本デビューも控えており、これからの活躍も多いに期待されている。フィナーレ公演を見て、さらにRIIZEの魅力にハマってほしい。

■配信情報

「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' FINALE in SEOUL」

9月15日(日)午後4:00〜



出演:RIIZE

(C)2024 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.



【配信プラットフォーム】

・KNTV

※日本語字幕はございません。

※韓国からの生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。

※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。



・Beyond LIVE

<視聴チケット価格>

1DAY LIVE ONLY:6,125円(税込)

1DAY LIVE + Re-Streaming:6,875円(税込)



<販売期間>

2024年8月8日(木)14:00〜2024年9月15日(日)16:59



※本公演は日本語、その他言語の字幕に対応しております。詳細はBeyond LIVEサイトをご確認ください。

※Re-Streamingの日程が変更される場合はBeyond LIVEサイト内の「お知らせ」にてご案内いたします。

※本公演はマルチアングル、VODを提供しておりません。



・Weverse Concerts

<視聴チケット価格>

LIVE ONLY(HDシングルビュー):6,125円(税込)

LIVE + ディレイ・シングルビュー・ストリーミング(HDシングルビュー):6,875円(税込)



<販売期間>

2024年8月8日(木)14:00〜2024年9月15日(日)16:59



※オンライン・ライブストリーミングの利用券購入特典:基本エンブレム(2024年10月2日(水)14:00以降、一括贈呈)

※本公演はマルチアングル、VODを提供しておりません。

※9月29日(日)11:00よりディレイ・シングルビュー・ストリーミングの実施を予定しております。<LIVE+ ディレイ・シングルビュー・ストリーミング(HDシングルビュー)>チケットをご購入いただいた場合、weverse concertsよりご視聴いただけます。

※本公演は日本語、その他言語の字幕に対応しております。詳細はweverse shopをご確認ください。

※オンライン・ライブストリーミングは、インターネットストリーミングより生配信されるイベントであり、配信時刻及び終了時刻は当日の現場の通信状況によって変更される場合があります。



■関連リンク

「KNTV」公式ホームページ

「Beyond LIVE」公式サイト

RIIZE weverse shop JAPAN