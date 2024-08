NVMeの仕様がアーキテクチャの開発をより迅速かつ簡素化することなどを目的に改定され、2024年8月6日に発表されました。新しいバージョンである「NVMe 2.1」にはいくつかの機能が追加されています。NVM Express Releases NVM Express Specifications to Unify AI, Cloud, Client, and Enterprise Storage - NVM Express

https://nvmexpress.org/nvm-express-releases-nvm-express-specifications-to-unify-ai-cloud-client-and-enterprise-storage/NVMe 2.1 Specifications Published With New Capabilities - Phoronixhttps://www.phoronix.com/news/NVMe-2.1-SpecificationsNVMe 2.1に追加された主な機能は以下の通り。・PCIe NVMeコントローラとNVMサブシステム間のライブマイグレーションが可能に・エコシステムの統合を簡素化し、以前のNVMe仕様との後方互換性を持つSSD用の新しいホスト指向のデータ配置に・一部のホスト処理をNVMeストレージデバイスにオフロードするためのサポート・NVMe over Fabrics(NVMe-oF)用のネットワークブートメカニズム・NVMe over Fabricsゾーニングのサポート・暗号化キーのホスト管理とKey Per I/Oによる暗号化の提供・TLS 1.3のサポートに加え、DH-HMAC-CHAPの集中型認証検証エンティティ、サニタイズ後のメディア検証などのセキュリティ強化・高可用性アウトオブバンド管理、I3Cを介した管理、アウトオブバンド管理非同期イベント、NVMサブシステムの動的作成のサポートを含む管理の強化NVMeの標準化団体は「新規追加および更新された仕様は、AI、クラウド、クライアント、およびエンタープライズ環境全体にわたってストレージをよりよく統合することを目的としています。今回のNVMe技術の更新は、これまでのNVMe仕様の長所を基に、最新のコンピューティング環境に向けた重要な新機能を導入するとともに、開発と市場投入までの時間を効率化するものです。単一のPCIe SSD仕様として始まったNVMe技術は、複数のコマンドセットを含む12近い仕様に成長しました。NVMe技術の採用は拡大を続けており、クライアント、クラウド、AI、ストレージを共通のアーキテクチャで統一することに成功しています。NVMe技術の未来は明るく、現在75の新しい認定技術提案が進行中です」と述べました。