【南アフリカ】

製造業生産高（6月）20:00

予想 N/A 前回 -3.2%（前月比)



【メキシコ】

消費者物価指数（CPI）（7月）21:00

予想 N/A 前回 0.38%（前月比)

予想 N/A 前回 4.98%（前年比)



メキシコ中銀政策金利（8月）9日4:00

予想 10.75% 前回 11.0%（オーバーナイト・レート)



【米国】

新規失業保険申請件数（07/28 - 08/03）21:30

予想 N/A 前回 24.9万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）

予想 N/A 前回 187.7万件（継続受給者数)



卸売在庫（確報値）（6月）23:00

予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 0.4%（卸売売上高・前月比)



※予定は変更されることがあります。

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