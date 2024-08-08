【南アフリカ】
製造業生産高（6月）20:00
予想　N/A　前回　-3.2%（前月比)

【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（7月）21:00
予想　N/A　前回　0.38%（前月比)
予想　N/A　前回　4.98%（前年比)

メキシコ中銀政策金利（8月）9日4:00
予想　10.75%　前回　11.0%（オーバーナイト・レート)

【米国】
新規失業保険申請件数（07/28 - 08/03）21:30
予想　N/A　前回　24.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）
予想　N/A　前回　187.7万件（継続受給者数)

卸売在庫（確報値）（6月）23:00
予想　0.2%　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　0.4%（卸売売上高・前月比)

※予定は変更されることがあります。