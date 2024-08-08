¡ÚÂîµå¡ÛÏÃÂê¤Î¡ÈÏ»³Ñ·Á¥é¥±¥Ã¥È¡É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©¡¡À½Â¤¸µ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¡þ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024 Âîµå ÃË»ÒÃÄÂÎ ½à·è¾¡(Âç²ñ13ÆüÌÜ¡áÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê)
ÂîµåÃË»ÒÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÁª¼ê¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±ß·Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢³Ñ¤¬¤¢¤ë¡ÈÏ»³Ñ·Á¡É¤Î¥é¥±¥Ã¥È¡£
¤³¤Î·Á¾õ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ê¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¥ë¡¼¥ë¾å¤¢¤ê¤Ê¤ó¡©¡©¡×¡Ö´Ý¤¯¤Ê¤¤¡£½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ
¤³¤Î¡Ø¥µ¥¤¥Ð¡¼¥·¥§¥¤¥×¡Ù¤È¤¤¤¦¥é¥±¥Ã¥È¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¹¥Æ¥£¥¬¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï»³Ñ·Á¥é¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡Ø¥¹¥¤¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¡Ù¡£
ÂçÂ¿¿ô¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤ÂÇ·â¥¨¥ê¥¢¤¬¥é¥±¥Ã¥È¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥·¥§¥¤¥×¤Ç¤ÏÀèÃ¼ÉôÊ¬¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÃ¼¤ÎÂÇ·â¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥§¡¼¥¯¥Ï¥ó¥É¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ11¡ó¤âÂç¤¤¯¡¢¤Þ¤¿½ÅÎÌ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¼Éô¤òºï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Ñ¤¬¤¢¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÊ¿ÌÌ¤Î·Á¤ÏÂîµåÂæ¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢±ß·Á¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂæ¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Âæ¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥é¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ·â¥¨¥ê¥¢¤Ç¤È¤é¤¨¤ÆÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£