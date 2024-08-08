CLAN QUEEN、新曲「自白」を配信リリース
CLAN QUEENが、新曲「自白」を配信リリースした。激しく蠢くダンスビートに乗せ心の奥底の叫びを歌う、孤独と狂気が渦巻く、バンドの新たな一面を提示した楽曲だ。
メンバー各々が作詞作曲、映像監督、グラフィックなどを全て担い、それぞれが活動の幅を広げ“クリエイティブネオロック”を提唱する新世代ユニットがCLAN QUEEN（クランクイーン）だ。
その楽曲性の高さ/クリエイティブが多方面から注目を浴び、2023年にリリースした「踊楽園」はノンプロモーションながらSpotifyのバイラルチャート最高位6位にチャートインする快挙を達成し、更に、ワンマンLIVEは各地ソールドアウト、出演イベントも完売が続くなど、日に日に注目度が高まっている状況にある。
「自白」
＜CLAN QUEEN 1st ONEMAN TOUR "PARADE OF TOYS"＞
Outer Cinema
2024.11.9（土）東京 Shibuya WWW
open 17：15 / start 18：00
Showtime Clock
2024.11.15（金）大阪 Yogibo META VALLEY
open 18：45 / start 19：30
Live in Chest
2024.11.17（日）愛知 ell.FITSALL
open 17：30 / start 18：00
※追加公演
TOYS ANATOMY
2024.12.20（金）東京 Shibuya WWWX
open 18：30 / start 19：30
＜出演イベント＞
「TREASURE05X 2024 -HEAT OF EMOTION-」
OPEN 13：15 / START 14：00
※CLAN QUEENは16：00? E.L.L.にて出演
https://www.treasure05x.jp/ell.html
●9月12日（木）
「RED SPICE vol.8」
会場：Shibuya WWWX
OPEN 17：45/START 18：30
[出演]CLAN QUEEN、jo0ji、友成空、muque
[チケット]スタンディング 一般\4,000 学割\2,500
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=713036
●9月26日（木）
「OSAKA NIGHT PARADE〜vol.10〜」
会場：大阪Yogibo METAVALLEY
OPEN 18：00 /START18：30
[出演]CLAN QUEEN、sanetii、G over、Rin音
[チケット]一般\3,900 / 学割￥3,500（ドリンク代別）
https://eplus.jp/sf/word/0000148765
●10月5日（土）
「Date fm MEGA★ROCKS 2024」
会場：仙台市内ライブハウス
開場11：00/開演12：00
チケット受付中
https://datefm.jp/megarocks/
●10月12日（土）、13日（日）、14日（月・祝）
「FM802 MINAMI WHEEL 2024」
大阪 心斎橋周辺ライブハウス
https://minamiwheel.jp/
CLAN QUEEN 1st Album『VeiL』
Streaming/Download https://orcd.co/clanqueen_veil
1.Loud Land
2.Tokyo Mood
3.サーチライト
4.踊楽園
5.天使と悪魔
6.HARU
7.ヘルファイアクラブ
8.プルートー（ALBUM ver.）
9.ファンデーション