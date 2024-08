【カービィと吉野家まんぷく大作戦】開催期間 第1弾:8月8日11時~8月31日20時第2弾:9月3日11時~9月30日20時

吉野家は、アクションゲーム「星のカービィ」とコラボしたキャンペーン「カービィと吉野家まんぷく大作戦」を本日8月8日より開催している。第1弾の期間は8月31日20時まで。

本キャンペーンでは、コラボメニューとして「カービィ盛」(小盛600円、並盛633円)が登場。牛丼、ミニサラダorジュース、カービィのフィギュアがセットになっていて、第1弾では「ダッシュ」、「おおあわて」、「おもちかえり」、「まんぷく」の全4種からランダムで1つプレゼントされる。

本稿では、コラボメニュー「カービィ盛」のフォトレポートをお届け。カービィの可愛らしいフィギュアなど画像を中心にお届けしていく。

売り切れ必至! フィギュアや紙製どんぶり、袋までカービィ尽くし

「カービィ盛」はキャンペーン対象の吉野家にて購入可能。公式ページにて取り扱い店舗を確認できるため、一度確認してから購入しに行こう。筆者の場合は、車で4分ほどの場所にある吉野家が対象になっていた。販売開始時刻である8月8日11時直前に向かったところ、既に20名ほどの行列ができていて、購入までに30分ほど要した。

「カービィ盛」はテイクアウトのほか、店内で食べることもできる。一人3食までの購入制限があるため、今回は「カービィ盛(並)」を3つ購入してきた。特典となるカービィのフィギュアや限定デザインのテイクアウト袋も3つもらえる。

なお、筆者が購入した店舗は、販売から40分ほどたったところで、本日分のフィギュアがなくなり「カービィ盛」の注文がストップとなった。筆者はギリギリ購入できたのだが、1時間弱で売り切れるという「カービィ」のパワーを思い知った。

□「カービィと吉野家まんぷく大作戦」第1弾の対象店舗ページ

テイクアウト専用の「カービィ」デザイン袋が可愛い

「カービィ盛」は“牛丼・ミニサラダセット”または“牛丼・ジュースセット”から選択でき、今回は全てミニサラダセットで注文した。牛丼の紙どんぶりは「カービィ盛」専用のものになっていて、牛丼やおにぎりを吸い込むカービィ、牛丼を食べ過ぎてお腹いっぱいになったカービィの姿が描かれている。どれも非常に可愛い。

「カービィ盛」専用の紙製どんぶり

中身は通常の牛丼だ

牛丼やおにぎり、キャンディーを……

カービィが全部吸い込む!

お腹いっぱいになったカービィが可愛い

カービィのフィギュアは現在開催中の第1弾は全4種、9月開催予定の第2弾では全3種がラインナップされる。第1弾は「ダッシュ」、「おおあわて」、「まんぷく」、「おもちかえり」が登場。ブラインド仕様のためフィギュアを選ぶことはできない。

今回は「ダッシュ」、「まんぷく」、「おもちかえり」と奇跡的に被りがなく、3種を当てることができた。どのカービィもとても可愛いが、特に「おもちかえり」で牛丼を片手に微笑むカービィの姿が非常に可愛らしい。また「まんぷく」は“もう食べれない”といった感じで、幸せそうな表情を見ることができる。どのカービィを引いても満足できるだろう。

「カービィ盛」一食につきフィギュアが一つ付属する

中はビニール袋で梱包されている

一つずつ紹介していこう!

【おもちかえり】

エコバッグとカービィ盛を持っているカービィ

後ろ姿もキュート

これから家に帰って食べるところっぽい

【ダッシュ】

両手で牛丼を抱えるカービィ

大事そうに抱えている姿が可愛い

上から見ると丸い瞳と目が合う!

【まんぷく】

牛丼を食べ過ぎてしまったカービィ

実は「ダッシュ」や「おもちかえり」より少し大きくなっている

なんだか幸せそうな表情

「カービィ盛」は本日8月8日より販売中。筆者宅の近所のように本日分は既に売り切れている可能性もあるため、早めに吉野家へ訪れることをオススメしたい。また第2弾では「すいこみ」、「キャッチ」、「コック」の3種が登場予定。こちらも忘れずに、ぜひゲットしておきたいところだ。

カービィ盛とミニサラダはこのあと美味しく頂いた。第2弾も忘れずに覚えておきたい

Copyright YOSHINOYA CO.,LTD. All rights reserved.

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.