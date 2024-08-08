µ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡¥É·³ÆâÌî¼ê¡¢¿³È½¤ËÊ°³´¡ÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥í¥Ï¥¹¤ÎÁöÎÝË¸³²¤á¤°¤ê»Ø´ø´±¤¬Âà¾ì¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 9¡¼4 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£Í··â¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤ÎÁöÎÝË¸³²¤ÎÈ½Äê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÔ¹³µÄ¤ò¤·¤ÆÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ï¥¹¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤â´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²óÌµ»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¡¼¥·¥å¤Î¥Ð¥ó¥È¤òE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤ËÁ÷µå¡£ÆóÁö¥Ü¡¼¥à¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁöÎÝË¸³²¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥Ï¥¹¤ÏÌÔ¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤º¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÔ¹³µÄ¤·¡¢Âà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âà¾ì¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤âÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£Ä¥ËÜ¿Í¤Î¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¿³È½¤¬±ÑÍº¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÏÁª¼ê¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼«¤é¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¡£¡ÖÀµ¤·¤¤È½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹³µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¡£¡Ö»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ê¿³È½¤Ë¡ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÁê¼ê¤¬»ä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶«¤Ó»Ï¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦È½Äê¤Ï·è¤·¤Æ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¡Ê¿³È½¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡Ö»î¹ç¤Î¤¢¤ë½Ö´Ö¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤ó¤À¤«¡×¤ÈÈéÆù¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î3¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç5¼ºÅÀ¤òµÊ¤·µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£2Ï¢ÇÔ¤ÇÃÏ¶è2°Ì¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢Æ±3°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Ï3¥²¡¼¥àº¹¡£¡Ö²æ¡¹¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¢¤ì¤Ç»î¹ç¤Î¹½À®¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈá¤·¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¡ÊÀîÂ¼¸×Âç / Kodai Kawamura¡Ë