11Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤à½÷¤Î»Ò¤Í¤³á¤ÎËÁ¸±¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ªSNS¡Ö¤Ä¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡×
¡¡¹¥´ñ¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Í¤³¤Î¥³¥Þ»£¤ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ö¤³¤Þ¤Í¤³¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¿·ºî¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¡Ø¤³¤Þ¤Í¤³¤Î¤«¤¤¤¬¤¤¤ê¤ç¤³¤¦¡ÙÁ´¹ñ½ç¼¡¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼·èÄê¡£À¤³¦Ç¤ÎÆü¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¤Ë¤ã¡×¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ðÊÔ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Þ¤Í¤³¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È2003Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜºî¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£10·î25Æü¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È9¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ï¤³¤Þ¤Í¤³¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ºî¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î¤¤¤Ã¤Ý¡×¡Ö¤³¤Þ¤È¥é¥¸¥Ü¡¼¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¤È¤â¤À¤Á¡×¤âÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤Í¤Ð¡×¡Ö¤ª²È¤Î¤³¤Þ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£