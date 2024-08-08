¥Ñ¥ó¥À¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥¥å¡¼¥È♡KEITA MARUYAMA¤¬¤Ê¤ó¤ÈºêÍÛ¸®¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎKEITA MARUYAMA¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈºêÍÛ¸®¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤«¤éº£Ç¯30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿KEITA MARUYAMA¡£¤½¤·¤ÆºêÍÛ¸®¤Ï¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡È¥·¥¦¥Þ¥¤ÊÛÅö¡É¤¬º£Ç¯70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Ç£²²óÌÜ¡£
È¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡È¥·¥¦¥Þ¥¤ÊÛÅö¡É¤Î²«¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¡¢Æ±¤¸¤¯ºêÍÛ¸®¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥¦¥Þ¥¤¡É¤ÎÀÖ¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢KEITA MARUYAMA¤Î¿Íµ¤¥â¥Á¡¼¥Õ¡È¥Ñ¥ó¥À¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
KEITA MARUYAMA¡ßºêÍÛ¸®¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡È¥·¥¦¥Þ¥¤ÊÛÅö¡É¥·¥ê¡¼¥º
¡È¥·¥¦¥Þ¥¤ÊÛÅö¡É¤Î²«¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢KEITA MARUYAMA¤Î¿Íµ¤¥â¥Á¡¼¥Õ¡È¥Ñ¥ó¥À¡É¤È¡¢ºêÍÛ¸®¤Î¥·¥¦¥Þ¥¤¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤ç¤¦ÌýÆþ¤ì¡È¤Ò¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡É¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Þ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KEITA MARUYAMA¡ßºêÍÛ¸®¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡ÈÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥¦¥Þ¥¤¡É¥·¥ê¡¼¥º
¡ÈÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥¦¥Þ¥¤¡É¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2018Ç¯¤Ë90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ºêÍÛ¸®¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ã¯¤·¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÀÖ¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¤ä¥Ñ¥ó¥À¤ò²Ã¤¨¡¢KEITA MARUYAMA¤é¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KEITA MARUYAMA¡ßºêÍÛ¸®¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢2024Ç¯8·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£