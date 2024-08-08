¡ÚÅìµþÅÔ¡ÛÎýÇÏ¶èÎ©Èþ½Ñ´Û¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë·úÃÛ²È¡¦Ê¿ÅÄ¹¸µ×»á¤ÎÅ¸Í÷²ñ³«ºÅ

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[caption id="attachment_1184159" align="aligncenter" width="550"] © Luca Gabino[/caption]
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[caption id="attachment_1184157" align="aligncenter" width="600"] ÂÀÅÄ»ÔÈþ½Ñ´Û¡¦¿Þ½ñ´Û (2017) (C) Daici Ano[/caption]
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[caption id="attachment_1184154" align="aligncenter" width="600"] Taipei Roofs (2017) (C) Dean Cheng[/caption]
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URL¡§https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/bunka/museum/tenrankai/hirata_060728_0923.html
(Higuchi)