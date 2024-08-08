「PasocomMini PC-8801mkII SR」、専用キーボード＆モニターが同時発売！
2025年春頃 発売予定
価格：33,000円
マイコンソフトが2025年春頃に発売予定のミニPC「PasocomMini PC-8801mkII SR」において、専用キーボードとモニターが同時発売される。
「PasocomMini PC-8801mkII SR」は1985年にNECが発売したホビーパソコン「PC-8801mkⅡSR」を1/4サイズで再現したミニパソコン。本機はUSB3.0とUSB2.0端子、及びHDMI端子等を備えており、一般的なキーボードやモニターが使用できるが、専用デバイスが用意されることが明らかにされた。商品の仕様、価格等は現状未定となっている。
「PasocomMini PC-8801mkII SR」製品仕様
【価格】
・33,000円
【発売時期】
・2025年春頃
【電源端子】
・USB（Type-C）
【入出力端子】
・HDMI（TypeA）
・USB3.0（Type-A）
・USB2.0（Type-A）
・ヘッドフォン端子（3.5mmステレオミニジャック）
・Micro SDカードスロット（SDHC）
・内蔵ステレオスピーカ
【サイズ】
・幅99.5×奥行85.7×高さ31.0(mm) 突起物含まず
PC-8801mkIISRエミュレータ仕様
【CPU】
・μPD780C-1(約4MHz)
【ROM】
・N88-BASICなど
【RAM】
・メイン：64Kバイト
・グラフィック用VRAM：48Kバイト
・テキスト用VRAM：4Kバイト
【テキスト表示】
・80文字×25行、80文字×20行
・40文字×25行、40文字×20行
【グラフィック表示】
・640×200ドット：カラー 1画面
・640×200ドット：モノクロ 3画面
・640×400ドット：モノクロ 1画面
【漢字ROM】
・JIS第1水準漢字
【サウンド機能(本体OPN)】
・FM音源：3音(モノラル)
・SSG音源：3音(モノラル)
【サウンドボードII(OPNA)】
・FM音源：6音(ステレオ)
・SSG音源：3音(モノラル)
・リズム音源：6音(ステレオ)
・ADPCM音源
※シリアル通信には対応しておりません。
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