【PasocomMini PC-8801mkII SR】2025年春頃 発売予定価格：33,000円

マイコンソフトが2025年春頃に発売予定のミニPC「PasocomMini PC-8801mkII SR」において、専用キーボードとモニターが同時発売される。

「PasocomMini PC-8801mkII SR」は1985年にNECが発売したホビーパソコン「PC-8801mkⅡSR」を1/4サイズで再現したミニパソコン。本機はUSB3.0とUSB2.0端子、及びHDMI端子等を備えており、一般的なキーボードやモニターが使用できるが、専用デバイスが用意されることが明らかにされた。商品の仕様、価格等は現状未定となっている。

「PasocomMini PC-8801mkII SR」製品仕様

【価格】

・33,000円

【発売時期】

・2025年春頃

【電源端子】

・USB（Type-C）

【入出力端子】

・HDMI（TypeA）

・USB3.0（Type-A）

・USB2.0（Type-A）

・ヘッドフォン端子（3.5mmステレオミニジャック）

・Micro SDカードスロット（SDHC）

・内蔵ステレオスピーカ

【サイズ】

・幅99.5×奥行85.7×高さ31.0(mm) 突起物含まず

PC-8801mkIISRエミュレータ仕様

【CPU】

・μPD780C-1(約4MHz)

【ROM】

・N88-BASICなど

【RAM】

・メイン：64Kバイト

・グラフィック用VRAM：48Kバイト

・テキスト用VRAM：4Kバイト

【テキスト表示】

・80文字×25行、80文字×20行

・40文字×25行、40文字×20行

【グラフィック表示】

・640×200ドット：カラー 1画面

・640×200ドット：モノクロ 3画面

・640×400ドット：モノクロ 1画面

【漢字ROM】

・JIS第1水準漢字

【サウンド機能(本体OPN)】

・FM音源：3音(モノラル)

・SSG音源：3音(モノラル)

【サウンドボードII(OPNA)】

・FM音源：6音(ステレオ)

・SSG音源：3音(モノラル)

・リズム音源：6音(ステレオ)

・ADPCM音源

※シリアル通信には対応しておりません。

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