【COCOON】11月28日 発売予定価格: 通常版 4,980円 DELUXE EDITION 6,980円

SUPERDELUXE GAMESは、Annapurna Interactive、Geometric Interactiveの協力のもと、Nintendo Switch用パズルアドベンチャー「COCOON」パッケージ版を、11月28日に発売する。価格は通常版が4,980円、DELUXE EDITIONが6,980円。

通常版にはゲームソフトの他に、永久封入特典として表裏ジャケットと未公開画像が印刷されたコンセプトアートカード5枚が付属する。またDELUXE EDITIONには、ゲーム本編に加えてオリジナルサウンドトラックCDなどの特典が付属する。

「COCOON」は、「LIMBO」や「INSIDE」を手掛けたリード・ゲームプレイデザイナーJeppe Carlsen氏がディレクションを務めた新感覚のパズルアドベンチャーゲーム。入れ子になった世界を駆け巡り、古代文明が遺した装置や特別な力を持つオーブを使いながらパズルを解き、宇宙の謎に迫る。

2023年9月にはダウンロード版が配信。独創的かつ丁寧に作りこまれたゲームプレイが数多くのメディアやプレーヤーから支持され「The Game Awards 2023」ではBest Debut Indie Game(ベストデビューインディーゲーム賞)、第27回「D.I.C.E Awards」ではOutstanding Achievement for an Independent Game(インディゲーム功績賞)を受賞している。

「COCOON」メインビジュアル

「COCOON」パッケージ版 通常版

本日8月8日より、SDX公式ストアと各小売店にて予約が開始された。店舗別特典も公開されている。

□SDX公式ストアのページ

入れ子になった世界を駆けめぐる冒険へ! 「COCOON」ゲームの特徴

世界の中の世界

オーブに閉じ込められた世界を背負い、運び、飛び込んで、パズルを解き進めていく。

異星の機械装置

古代文明が遺した、生物と機械が融合する装置を使いさまざまなバイオームを探検しよう。

オーブの不思議な力

特別な力を持つオーブは、解放することで他の世界で使えるツールとなる。

恐るべきガーディアン

全ての世界は強大なガーディアンに守られ、それらと戦うことになる。特徴を捉え、突破しよう。

DELUXE EDITION

価格:6,980円

DELUXE EDITIONは、通常版に加えてJacob Schmid氏作曲によるオリジナルサウンドトラックCD、オーブを表現したスリーブに入った三方背ケース、トレーディングカード、ミニマガジン「DELUXE+」が同封される。数量限定品のため、発売後、完売となり次第取扱終了となる。

店舗別特典

SDX公式ストア特典

・「COCOON アクリルスタンド」

SDX公式ストアで「COCOON」を購入すると、SDX公式ストア特典として主人公とorbbotがお互いを覗く姿を描いた「COCOON アクリルスタンド」が付いてくる。SDX公式ストア限定特典は数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

なお、SDX公式ストアからの注文は国内配送料が無料。海外配送(※)にも対応している。

(※)海外配送については配送料、手数料が別途発生します。

その他(全エディション共通)

Amazon特典:デジタル壁紙

あみあみ特典:アクリルキーホルダー

GEO特典:ステッカー

(C)2023-2024 Created and developed by Geometric Interactive LLC. Published by SUPERDELUXE GAMES under license from Annapurna Interactive. All rights reserved.