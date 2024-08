■アメリカ・ロサンゼルスのファーストフード店・In-N-Out Burgerの前で7人がダンス

【動画】BE:FIRSTがロスの路上で「Boom Boom Back」ダンス

BE:FIRSTがグループ公式TikTokで、アメリカ・ロサンゼルスのファーストフード店・In-N-Out Burgerの前で「Boom Boom Back」をダンスする動画を公開した。

In-N-Out Burgerの看板とお店の前でダンスがスタート。ちょっぴり薄暗いロケーションのなかで、キレよく踊る7人。

よく見ると、JUNONはハンバーガーを食べながら踊っており、最後はRYOKIにも食べさせている。

なお、動画には「our first time at IN-N-OUT did not dissapoint.」(初めてのIn-N-Out Burgerは期待を裏切らなかった)というひと言が添えられている。

「JUNONハンバーガー食べてて面白い!」「RYOKIにあげてるの尊い」「かっこいいダンスなのにかわいいふたり」などと、ハンバーガーのシーンに注目が集まっている。

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/