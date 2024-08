濃厚なペヤング感を楽しめる！みまつ食品／まるか食品「ペヤングやきそばソースぎょうざ」

みまつ食品は、まるか食品と共同開発を実施した「ペヤングやきそばソースぎょうざ」を2024年8月1日(木)より取り扱いスーパーマーケットで販売中です。

みまつ食品/まるか食品「ペヤングやきそばソースぎょうざ」

開始日 : 2024年8月1日

販売場所 : 餃子工房RON(群馬県前橋市野中町401-3)

全国の取り扱いスーパー

メーカー希望小売価格: 972円/パック(税込み)

特設サイト :

https://gyouzakoubou-ron.my.canva.site/peyoung/

みまつ食品は、まるか食品と共同開発を実施した「ペヤングやきそばソースぎょうざ」を2024年8月1日(木)より取り扱いスーパーマーケットで販売中!

「ペヤングやきそばソースぎょうざ」は、みまつ食品が長年にわたって愛されている「ペヤングソースやきそば」と餃子を融合させた新感覚の食品です。

ペヤングソースの旨みと特製ふりかけが詰まった餡が餃子のもっちり皮に包まれています。

ペヤングやきそばソースぎょうざは、ペヤングソースと特製ふりかけが実際に具材に練り込まれており、まるでやきそばの様な風味を楽しめます。

つけダレも実際のソースを添付し、より濃厚なペヤング感を楽しめる餃子に仕上がっています。

一口食べるとソースの香りが口に広がり、白ごま、アオサ、紅生姜などのトッピングが楽しめます。

■商品特徴

『ペヤングやきそばソースぎょうざ』の特徴は、餃子の具材に対して5.8%のソースを練り込んでいます。

一口食べると香ばしいソースが口いっぱいに広がり餃子とやきそばの融合を感じることが出来ます。

また、ペヤングソースやきそばのふりかけ(白ごま、アオサ、紅生姜)を具材に練込み風味も再現することに成功しました。

野菜は国産キャベツを具材を練り込む直前にカットし新鮮な状態で餡に練り込みました。

そのため食感が残りシャキシャキキャベツの食感を演出することが出来ました。

また、ソースを添付し付けて食べていただくことで、より濃厚なソースの風味を楽めます。

