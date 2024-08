桃原純次出演、屋内ライブも！東武百貨店 池袋本店「大沖縄展」

東武百貨店 池袋本店では、2024年8月8日(木)から13日(火)までの6日間「大沖縄展」を開催中です。

東武百貨店 池袋本店「大沖縄展」

<「大沖縄展」概要>

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)

期間 :2024年8月8日(木)〜13日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗 :約85店舗(うち初出店21店舗)

初の取り組みとして屋内ライブを毎日開催。

ドリンクを片手に涼しい会場で沖縄の音楽やグルメを楽しめます。

グルメの中でもバイヤーのイチオシは「沖縄そば」。

日替わりで4つの製麺所の麺を味わえます。

他にも、沖縄県産のマンゴーやシークヮーサーのかき氷、パインをまるごと使用したスムージーなど、東武限定のひんやりスイーツを多数紹介します。

さらに、沖縄県産素材を活かしたパンやケーキ、定番おやつまで豊富に展開。

同店は、涼しく快適に、楽しい夏休みの思い出をつくっていただけることを期待します。

◆見て聴いて食べて楽しめる!充実したグルメやドリンクを片手にライブ鑑賞

【カフェンチュ】

「WATTA パッションフルーツ カフェンチュオリジナルアレンジ『北谷サンセット』」

801円(1杯)

【オッチサイダリー】

「occi シークヮーサーノンアルモヒート」 イートイン 880円(1杯)

「occi シークヮーサースパークリングワイン」 イートイン 990円(1杯)

【オリオンビール】

「オリオン生ビール」 601円(1杯)

【カフェンチュ】

「ルートビアシュナップス」 801円(1杯)

「WATTA 雪塩シークヮーサー カフェンチュオリジナルアレンジ『青の洞窟』」

801円(1杯)

カフェンチュ 左「彩り野菜のタコライス」 右「カフェンチュタコス」

[ 実演 ]

【カフェンチュ】

左「彩り野菜のタコライス」 1,100円(1折)

右「カフェンチュタコス」 401円(1個)

オッチサイダリー 「クランベリーカンパーニュとぬちぶたのブルスケッタ&occi アペロセット」

[ 初出店 ] [ 東武限定品 ] [ イートイン ]

【オッチサイダリー】

「クランベリーカンパーニュとぬちぶたのブルスケッタ&occi アペロセット」

イートイン 1,980円(1セット)

《各日販売予定20点》

ゆいゆいシスターズ

【大沖縄展会場にて屋内ライブを毎日開催!】

ゆいゆいシスターズ:8日(木)〜10日(土)、11日(日・祝)

AkowCrew :8日(木)〜13日(火)

桃原純次/桃原来夢:12日(月・振)・13日(火)

※詳細はHPを確認してください。

◆タイラ製麺所の沖縄そばに注目!日替わりで4つの製麺所の麺も楽しめる

タイラ製麺所&沖縄生麺協同組合 「スペシャルミックスそば(軟骨ソーキ、三枚肉アーサ、もずく、かまぼこ)とジューシーセット」

[ 東武限定品 ] [ お食事処 ]

【タイラ製麺所&沖縄生麺協同組合】

「スペシャルミックスそば(軟骨ソーキ、三枚肉アーサ、もずく、かまぼこ)とジューシーセット」

イートイン 1,801円(1セット)《各日数量限定》

那覇市国際通りで有名な沖縄そば専門店「タイラ製麺所」が会場で調理。

出来立てを味わえます。

日替わり 沖縄そばの麺

「沖縄生麺協同組合」選りすぐりの4製麺所の麺を日替わりで用意。

「タイラ製麺所」以外の沖縄そばの麺を入れて味わうこともできます。

■8日(木)〜13日(火)「タイラ製麺所」

《日替わり》

■8日(木)「三倉食品」

■9日(金)「アワセそば食堂」

■10日(土)「ふてんま製麺」

■11日(日・祝)「金城製麺所」

■12日(月・振)「金城製麺所」「アワセそば食堂」

■13日(火)「ふてんま製麺」「三倉食品」

◆東武限定のひんやりスイーツ 沖縄県産マンゴー、シークヮーサー、パイン

のぼりや 「沖縄県産マンゴーかき氷」

[ 東武限定品 ] [ イートイン ]

【のぼりや】

「沖縄県産マンゴーかき氷」イートイン 1,320円(1個)《各日数量限定》

沖縄県産のマンゴーを上にも横にもゴロッと大胆にトッピング。

※実際の容器とは異なります。

上地屋 「尚和三盆糖とシークヮーサーのぜんざい」

[ 東武限定品 ] [ イートイン ]

【上地屋】

「尚和三盆糖とシークヮーサーのぜんざい」イートイン 1,301円(1個)《各日数量限定》

尚和三盆糖のまろやかでコクのある甘みと、シークヮーサーの酸味が相性抜群。

イリ玉城農園 「沖縄県産まるごとパインのスムージー」

[ 東武限定品 ]

【イリ玉城農園】

「沖縄県産まるごとパインのスムージー」2,301円(1杯)《各日販売予定20点》

パイン農家が作るパインスムージー。

容器にはパインまるごと使用。

◆沖縄県産素材の味を活かしたパンやタルト

Re:MELO 「宮古島産マンゴーめろんぱん」

[ 初出店 ] [ 東武限定品 ]

【Re:MELO】

「宮古島産マンゴーめろんぱん」701円(1個)《各日販売予定50点》

宮古島産マンゴーをゴロッとトッピング。

ブリオッシュ生地のパンにホイップクリームがたっぷり。

フルーツタルト専門店 oHacorte オハコルテ 左「石垣島産マイヤーレモンのティラミスタルト」 右「焼きたてヒラミーレモンケーキ」

[ 実演 ]

【フルーツタルト専門店 oHacorte オハコルテ】

左「石垣島産マイヤーレモンのティラミスタルト」681円(1個)

右「焼きたてヒラミーレモンケーキ」270円(1個)

石垣島産マイヤーレモンに、爽やかなヨーグルトクリームを合わせたタルトと、沖縄県産のシークヮーサーを使用したふんわりケーキ。

◆新食感の揚げパンも登場

いまいパン 左「黒糖きな粉餅揚げパン」 右「紅芋きな粉餅揚げパン」

【いまいパン】

左「黒糖きな粉餅揚げパン」

右「紅芋きな粉餅揚げパン」各441円(1個)

沖縄県で作ったこだわりの黒糖餡、紅芋餡を使用。

餡とお餅を包んで揚げた「しっとり」&「モチモチ」の新食感。

◆沖縄県の定番おやつ サーターアンダギー、山城まんじゅう

三矢本舗 「パインサーターアンダギー」

[ 東武限定品 ]

【三矢本舗】

「パインサーターアンダギー」201円(1個)《各日数量限定》

外はサクッと香ばしく、中はふんわり。

パイン風味のサーターアンダギー。

山城まんじゅう 「山城まんじゅう」

【山城まんじゅう】

「山城まんじゅう」901円(3個入)《各日販売予定50点》

創業160年の歴史をもつ老舗饅頭屋。

地元民のおやつとして長年愛されているお饅頭。

甘さ控えめで月桃の葉が香る。

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※数に限りがあります。

※一部、沖縄県産以外の素材を使用している場合があります。

※7月31日(水)時点の内容です。

