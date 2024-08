サンリオピューロランドの「ベビーセンター」がリニューアル!

壁には「Sanrio Baby」のデザインを取り入れ、パステルカラーを基調としたあたたかな空間に生まれ変わります☆

サンリオピューロランド「ベビーセンター」リニューアル

リニューアルオープン日:2024年10月1日(火)

サービス内容:ベビー用品自動販売機、おむつ交換台、つかまり立ち交換台、離乳食スペース、はいはいスペース、調乳・離乳食用キッチン、ファミリー授乳室、授乳室

場所:1F ピューロビレッジ

今回リニューアルするベビーセンターのテーマは「おやこの笑顔が咲くギフトタイム」

”大切なあなたの笑顔が咲きますように。”をコンセプトとしたギフトブランドとして展開している「Sanrio Baby」のデザインを取り入れ、壁にはサンリオのキャラクターたちの姿が描かれています。

パステルカラーを基調としたあたたかな空間で、お子様はもちろん、家族をはじめ利用するゲストに笑顔になってもらえるような空間を提供します。

「Sanrio Baby」の優しいデザイン!

サンリオピューロランド「ベビーセンター」は、2024年10月1日、リニューアルオープンです。

※リニューアルに伴い、9月4日(水)〜9月30日(月)の間はベビーセンターをご利用いただけません。期間中の対応については公式サイトよりご確認ください。

