¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¡Ö¿ÊÊâ¼çµÁ¤Îµ¶Á±¡×ÈãÈ½ Á°Ç¤¼Ô¤ÎDVµ¿ÏÇ¼õ¤±
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥ß¥ì¥¤¡ÊJavier Milei¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï7Æü¡¢º¸ÇÉ¤Î¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊAlberto Fernandez¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡ÊDV¡Ë¤Ç¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¿ÊÊâ¼çµÁ¤Îµ¶Á±¡×¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤Î¸µÎø¿Í¥Õ¥¡¥Ó¥ª¥é¡¦¥ä¥Í¥¹¡ÊFabiola Yanez¡Ë¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï6Æü¡¢¸òºÝÃæ¤Ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤È¹ðÁÊ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤ÎÂàÇ¤¸å¡¢Æó¿Í¤ÏÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ß¥ì¥¤»á¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÄ¹Ê¸Åê¹Æ¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤ÎDVµ¿ÏÇ¤Ï¡¢º¸ÇÉ¤¬¡Ö¡Ø¥¸¥§¥ó¥À¡¼À¯ºö¡Ù¤È¸Æ¤Öº¾µ½¹Ô°Ù¡×¤¬¡Ö¿ÊÊâ¼çµÁ¤Îµ¶Á±¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ì¥¤»á¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½÷À¡¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¦Â¿ÍÍÀ¾Ê¤ÈÈ¿º¹ÊÌµ¡´Ø¤òÇÑ»ß¤·¡¢·³¤Ç¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÊñÀÝÅª¸À¸ì¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ì¥¤»á¤ÏX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÀº¹ÊÌÅª¡¢Ë½ÎÏÅª¡¢½÷ÀÊÎ»ëÅª¡×¤Ç¸¢Íø¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¯¸¢ÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¡£
¡Ö²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤¬½÷À¤Ë¿¶¤ë¤¦Ë½ÎÏ¤Î²ò·èºö¤Ï¡¢½÷À¾Ê¤ÎÁÏÀß¤Ç¤â¡¢²¿Àé¿Í¤â¤ÎÉÔÍ×¤Ê¸øÌ³°÷¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÈÈºá¤ò¸º¤é¤¹Í£°ì¤Î²ò·èºö¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤ò¸·¤·¤¯½èÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦ÃæÀä¤Ï¡Ö»¦¿Í¡× ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¹â¹»À¸¤ÎÁ°¤ÇÌÀ¸À
¡¦¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯Ç®¾§ ¿·´©È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç
¡¦¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢ºß¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È´Û¤Î¥¨¥ë¥µ¥ì¥à°ÜÅ¾É½ÌÀ
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤Î¸µÎø¿Í¥Õ¥¡¥Ó¥ª¥é¡¦¥ä¥Í¥¹¡ÊFabiola Yanez¡Ë¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï6Æü¡¢¸òºÝÃæ¤Ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤È¹ðÁÊ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤ÎÂàÇ¤¸å¡¢Æó¿Í¤ÏÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ß¥ì¥¤»á¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½÷À¡¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¦Â¿ÍÍÀ¾Ê¤ÈÈ¿º¹ÊÌµ¡´Ø¤òÇÑ»ß¤·¡¢·³¤Ç¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÊñÀÝÅª¸À¸ì¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ì¥¤»á¤ÏX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÀº¹ÊÌÅª¡¢Ë½ÎÏÅª¡¢½÷ÀÊÎ»ëÅª¡×¤Ç¸¢Íø¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¯¸¢ÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¡£
¡Ö²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤¬½÷À¤Ë¿¶¤ë¤¦Ë½ÎÏ¤Î²ò·èºö¤Ï¡¢½÷À¾Ê¤ÎÁÏÀß¤Ç¤â¡¢²¿Àé¿Í¤â¤ÎÉÔÍ×¤Ê¸øÌ³°÷¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÈÈºá¤ò¸º¤é¤¹Í£°ì¤Î²ò·èºö¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤ò¸·¤·¤¯½èÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦ÃæÀä¤Ï¡Ö»¦¿Í¡× ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¹â¹»À¸¤ÎÁ°¤ÇÌÀ¸À
¡¦¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯Ç®¾§ ¿·´©È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç
¡¦¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢ºß¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È´Û¤Î¥¨¥ë¥µ¥ì¥à°ÜÅ¾É½ÌÀ