DeNA¡¦º´Ìî·ÃÂÀ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×7·î¤Î·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¡ª
¡¡¡ÖÁ°È¾Àï¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤ó¤ÀÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢7·î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡DeNA¤Îº´Ìî·ÃÂÀ¤¬8Æü¡¢2020Ç¯8·î¤Ë·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î·î´ÖMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡7·î¤Ï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢·î´ÖÂÇÎ¨.379¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢16ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö£¶·î¸åÈ¾¤¢¤¿¤ê¤«¤éÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é7·î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³ºÇ¶á¤Î»î¹ç¤¬½Å¤¿¤¤»î¹ç¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ó¤Þ¤êµ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢7·î¸åÈ¾¤Î²ù¤·¤¤»î¹ç¤ÎÊý¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇÀþ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹³ÈÂç¤È¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÊÖ¤¹¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£1998Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¼èºà¡á¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀöÀîÍº»Ê¡Ë
¡¡DeNA¤Îº´Ìî·ÃÂÀ¤¬8Æü¡¢2020Ç¯8·î¤Ë·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î·î´ÖMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡7·î¤Ï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢·î´ÖÂÇÎ¨.379¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢16ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö£¶·î¸åÈ¾¤¢¤¿¤ê¤«¤éÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇÀþ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹³ÈÂç¤È¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÊÖ¤¹¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£1998Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¼èºà¡á¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀöÀîÍº»Ê¡Ë