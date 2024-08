ラーメン王が選ぶ「今食べたい」東西のラーメンとは？ 7月の人気記事ランキング

7月の人気記事ランキングTOP10を発表! ラーメン王が選ぶ、今だからこそ食べたい東西のラーメンや、プリンジャーナリストがおすすめするコーヒー専門店のプリン、カリカリふわふわ食感のブリュレプリンの記事などが注目を集めました。まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

2024年7月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。2024年7月はどんな記事が人気だったのでしょうか。本稿では、7月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表!

7月は、ラーメン王が選ぶ、今だからこそ食べたい東西のラーメンや、プリンジャーナリストがおすすめするコーヒー専門店のプリン、カリカリふわふわ食感のブリュレプリンの記事などが注目を集めました。まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2024年7月1日〜7月31日

【10位】祇園のママに聞く! 京都で「たまごサンド」を食べるならこのお店

人気連載「教えて! 祇園の宏美ママ」。京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママのとっておきのお店とは?

今回はみんな大好き「たまごサンド」。

たまごサンドの激戦区と言われている京都で、宏美ママが普段使いする2軒を教えてもらいました。

「喫茶 サン」の「玉子サンドウィッチ」 出典:spica☆kirariさん

【9位】銀座の一等地でお値打ちフレンチバルを発見(東京・銀座)

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介する「New Open News」。

今回は、ランチもディナーもコスパの高さに感服! 東京・銀座にオープンしたフレンチバルです。

「フレンチバルギンザ by plein」の「シェフの前菜盛り合わせ」 写真:お店から

【8位】本場・四川を食べ歩いた男がおすすめする、汁なし担々麺 10選

暑い夏こそ食べたい、ピリリとしびれる「汁なし担々麺」!

本場・四川を食べ歩き、総動員数が40万人を超える大人気の食イベント「四川フェス」を運営する中川正道さんに、東京近郊で食べられるお店を中心におすすめ「汁なし担々麺」を教えてもらいました。

「175°DENO担担麺」の「担担麺(汁なし)」 写真:お店から

【7位】水派?ビビン派? 冷麺好きが本気で選んだ、韓国冷麺のうまい店10選

今年も本格的に暑い夏がやってきた!

そんな季節に食べたくなる、韓国冷麺のおいしいお店を、千葉と東京から10店厳選しました。

キンキンに冷えた水冷麺とパンチの利いた辛さのビビン麺、食べたいのはどっち?

「コサム冷麺専門店」の「ビビン冷麺」 出典:弥生ぃ(つ∀`*)さん

【6位】最強の組み合わせで大ヒット!! パンの専門家が選ぶ「あんバターサンド」10選

6位には、パン愛好家のひのようこさんがおすすめする、あんバターサンドが登場。

ハード系ともソフト系とも相性の良い、あんとバターがサンドされたパン。有塩バターのしょっぱさに、甘めのあんこは最強の組み合わせです!

「C’EST UNE BONNE IDEE」の「あんバター」 出典:えもやん★スイーツハンターさん

【5位】一度食べたら沼りそう! プリン研究家が選ぶ、かためプリン10選

そして、気になるトップ5に突入です!

5位には、年間800食以上プリンを食べているプリン研究家、プリンジャーナリストとしてメディアで活躍するプリン王子こと池畑孝資さんが厳選した、かためプリン10選。

軟らかいプリンとかためのプリン、人によって好みはさまざま。プリンを提供するお店がたくさんある中、プリン王子がおすすめするかためプリンとは?

「AIMU」の「プリン」 出典:よしむー310さん

【4位】プリン研究家が太鼓判を押す! ライブ感がたまらない絶品ブリュレプリン

4位には、5位に続いてプリン王子が再び登場!

池畑さんが毎日食べているプリンの中から、今オススメのプリンを紹介する企画「プリン王子の愛しのプリン」。

今回は押上にあるプリン専門店に行ってきました。

「akim’p」の「ブリュレプリン」 写真:佐藤潮

【3位】これは間違いなくうまい!「たまごたっプリン」という名の名物プリンがすごかった

いよいよ、トップ3の発表です!



3位には、なんと! またまたプリン王子がランクイン!!

今回の「愛しのプリン」は、自家焙煎のコーヒー専門店で味わえる名物プリン。

チャーミングな名前を持つこちらのプリン、気になりますね!

「トラノコ」の「たまごたっプリン」 写真:佐藤潮

【2位】ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024(西日本編)

2位は……

ラーメン王の異名を持つ小林孝充さんが選ぶ、2024年の「今食べたい10店」。

小林さんがエリアごとにピックアップしてくれました!

今回は、第3弾の西日本編。映えあるその店舗と、選んだ理由は?

「博多一双 博多駅東本店」の「ラーメン」 写真:お店から

【1位】ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024(東日本編)

そして1位は……

2位にも登場した、2024年の「今食べたい10店」の「東日本編」が堂々トップを獲得!

小林さんが選んだ10店とは?!

「東京編」、そして2位にランクインの「西日本編」と合わせて、ぜひお楽しみください!



「小麦そば 池」の「特製塩そば(手揉み麺)」 出典:VOLVO850Rさん

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post ラーメン王が選ぶ「今食べたい」東西のラーメンとは? 7月の人気記事ランキング first appeared on 食べログマガジン.