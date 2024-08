【ZENAIM KEYBOARD TKL US】8月29日 発売予定価格:48,180円

東海理化は、ゲーミングギアブランド・ZENAIM(ゼンエイム)よりキーボード「ZENAIM KEYBOARD TKL US」を8月29日に発売する。価格は48,180円。

eスポーツプロチーム「ZETA DIVISION」を監修に迎え開発された「ZENAIM KEYBOARD」にUS配列モデルが登場。本製品には独自開発のZENAIM KEY SWITCHが搭載されており、キーの中央や端など、どこを押しても常に一定のポイントでのON/OFF操作が可能となっている。

今回のUS配列モデルでは右SHIFT KEYをアップデート。傾きを抑え真っすぐスムーズに動かせるようにZENAIM独自のKEYCAP形状が開発され、スタビライザーより外側のKEY CAPの端を押してもKEY CAPが外れない新規設計「ストッパーリブ」が折り込まれている。

「ZENAIM KEYBOARD TKL US」詳細仕様

本体OS:Windows 10 64bit 以降/macOS Monterey 以降 タイプ/キー数/レイアウト:TKL/89キー/US配列 ライティング:RGBLED バックライト(1680 万色) スイッチ方式:無接点磁気検知方式 キーストローク:1.9 mm AP/RP:0.1~1.8mm / 0.05~1.75 mm(0.05mm単位で変更可能) 押下圧:50g チルト角:0° / 4° / 8° N キーロールオーバー/アンチゴースト機能:対応 ラピッドトリガー機能:搭載 接続方法:USB-C 通信規格:USB2.0 full speed 使用温度範囲:10~30℃(結露しないこと) 保管温度範囲:-20~60℃ 外形寸法:奥行139.2mm、幅380.8mm、 高さ24.5mm 製品重量:約730g

