ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年8月から全国のゲームセンターなどに順次展開されるTVアニメ『SPY×FAMILY』グッズを紹介します!

セガプライズ TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズ

投入時期:2024年8月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年8月も、TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズがセガプライズから続々登場!

「アーニャ・フォージャー」のフィギュア2種とマスコットバッジ1種がラインナップされます。

TVアニメ「SPY×FAMILY」 きゃらまる マスコットバッジVol.5

投入時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約9×2×7cm

種類:全5種(アーニャ・フォージャー(きらきら、なみだ、あばばば、なえる、きりっ))

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、“きゃらまる”シリーズの第5弾が登場!

「きらきら」「なみだ」「あばばば」など、TVアニメSeason 2に登場した「アーニャ・フォージャー」の多彩な表情5種類がデザインされています。

裏にピンがついているので、手持ちのカバンなどにマスコットを付ければ、「アーニャ・フォージャー」と一緒におでかけを楽しめます☆

TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(アーニャ・フォージャー)おしゃれコーデVol.2.5

投入時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約7×15cm

種類:全1種(アーニャ・フォージャー)

TVアニメ『SPY×FAMILY』デザインで登場している、様々な衣装を着たおしゃれな「アーニャ・フォージャー」を立体化した“Luminasta(ルミナスタ)”フィギュア。

おしゃれコーデシリーズ第2弾が、表情を変えて再登場します!

ワクワク顔がかわいい表情の「アーニャ・フォージャー」

マニッシュスタイルが目を引く、おしゃれな姿が立体化されています。

目を輝かせながら口元に手を添えようとする姿を再現した、ストーリー性あふれるフィギュアです。

ブルーグリーンのジャケットにイエローのネクタイ、ブラウンのパンツやベストの裾から見えるシャツの着こなしにこなれ感のある、おしゃれコーデフィギュア。

大きなリボンのついたカンカン帽もポイントです!

土台が石畳になっているのも素敵です。

おしゃれなだけでなく、びっくりしたようなポーズやコミカルな表情が「アーニャ・フォージャー」らしい、かわいらしい仕上がりとなっています☆

TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(アーニャ・フォージャー)せんにゅうごっこ

投入時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約7×15cm

種類:全1種(アーニャ・フォージャー)

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、せんにゅうごっこをする「アーニャ・フォージャー」のフィギュアが登場!

作中で登場したスパイ衣装をモチーフに、かわいくもやる気に満ちたはつらつとした姿がリアルに表現されています。

武器を構え、楽しそうにスパイの衣装を着こなす「アーニャ・フォージャー」

サングラスの下には、好奇心旺盛なきらきらとした瞳が隠れています。

髪の毛の動きなど、躍動感もあるフィギュアとなっています。

作中でもユーモラスに描かれている「せんにゅうごっこ」の「アーニャ・フォージャー」を、リアルに再現。

武器を構えるポーズをして、スパイになりきる「アーニャ・フォージャー」は、見ているだけで笑顔になれるかわいらしさです!

後ろ姿からも生き生きと「せんにゅうごっこ」を楽しんでいるのがわかります。

衣装のしわや光沢など、細部までこだわりを感じるフィギュアです。

「アーニャ・フォージャー」の魅力あふれるフィギュアやかわいいマスコットバッジ。

2024年8月から全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズの紹介でした☆

