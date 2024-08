ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年8月より全国のゲームセンターなどに順次展開される『名探偵コナン』グッズを紹介します!

セガプライズ『名探偵コナン』グッズ

投入時期:2024年8月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから『名探偵コナン』グッズが続々登場!

2024年8月からのラインナップとして、人気イラストを立体化した「江戸川コナン」のフィギュアやオリジナル描き下ろしデザインのエコバッグなど全9種が順次展開されます☆

名探偵コナン KIRA MUCCHI ぬいぐるみVol.3

投入時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約13×8.5×20cm

種類:全3種(灰原哀、赤井秀一、沖矢昴)

お目めが大きくむちっとしたボディが特徴のぬいぐるみ“KIRA MUCCHI(キラムッチ)”シリーズの第3弾。

第3弾には「灰原哀」「赤井秀一」「沖矢昴」がラインナップされます。

どの角度から見てもかわいい、むっちりとしたぬいぐるみです。

名探偵コナン プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア“江戸川コナン”

投入時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約7×12cm

種類:全1種(江戸川コナン)

TVアニメ『名探偵コナン』の人気イラストを立体化したシリーズが再登場!

「江戸川コナン」が椅子に座った姿を表現した、高級感のあるフィギュアです。

ジャケットを羽織り、蝶ネクタイ型変声機に指をかける「江戸川コナン」がデザインされています。

名探偵コナン プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア“怪盗キッド”

投入時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約7×14cm

種類:全1種(怪盗キッド)

TVアニメ『名探偵コナン』の人気イラストを立体化したシリーズに「怪盗キッド」が再登場!

高級感のある椅子に座った「怪盗キッド」を全長約7×14センチで再現したフィギュアです。

白いタキシード姿の「怪盗キッド」が、足を組みながら椅子に座る姿がかっこいい!

名探偵コナン プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア“赤井秀一”

投入時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約7×13cm

種類:全1種(赤井秀一)

TVアニメ『名探偵コナン』の人気イラストを立体化したシリーズ”プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア”から「赤井秀一」が再登場!

指を組みながら椅子に座った「赤井秀一」が、高級感のあるフィギュアとして展開されます。

服のシワや椅子の彫刻も細かく再現されているのにも注目です。

名探偵コナン メモリアルカット ラウンド型ケース付エコバッグ

投入時期:2024年8月23日より順次

サイズ:大(エコバッグ)全長約45×1×40cm/小(ケース)全長約12×1×12cm

種類:全6種(江戸川コナン、江戸川コナン&毛利蘭、工藤新一&毛利蘭、怪盗キッド、灰原哀&大尉、安室透)

丸いケースに入ったエコバッグ。

思い出のシーンを集めた“メモリアルカット”オリジナル描き下ろしのキャラのデザインがかわいいケースです。

エコバッグは全種共通の柄。

コンパクトにしまえるので、お出かけにも重宝します。

名探偵コナン ぴょことも マスコット“安室&風見&沖矢”

投入時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(安室透、風見裕也、沖矢昴)

ぴょこんと顔を出してきょろきょろとあたりを見渡している姿がかわいい“ぴょことも”シリーズ。

そんな“ぴょことも”に、TVアニメ『名探偵コナン』の「安室透」と「風見裕也」と「沖矢昴」が登場します。

ポケットなどに引っ掛けて色々なところに連れていける“ぴょことも”シリーズ。

お気に入りの場所で縫い撮りも楽しめます。

名探偵コナン KIRA MUCCHI ぬいぐるみVol.4

投入時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約13×8.5×20cm

種類:全3種(降谷零、風見裕也、諸伏景光)

“KIRA MUCCHI(キラムッチ)”シリーズ第4弾として「降谷零」「風見裕也」「諸伏景光」が登場!

お目めが大きくむちっとしたボディが特徴です。

並べてもかわいいぬいぐるみシリーズです。

名探偵コナン メモリアルカット〜ゆるこれ〜 ぬいぐるみVol.1

投入時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約13×9×16cm

種類:全3種(江戸川コナン、毛利蘭、工藤新一)

思い出のシーンを集めた“メモリアルカット〜ゆるこれ〜”のぬいぐるみがプライズで初登場。

第1弾として「江戸川コナン」「毛利蘭」「工藤新一」の3種がラインナップされます。

ちょこんと座る姿が印象的なぬいぐるみ。

「毛利蘭」が涙を浮かべている表情も注目ポイントです。

名探偵コナン だらりんず LLぬいぐるみ“灰原哀”

投入時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約30×40×22cm

種類:全1種(灰原哀)

だらんとした脱力しきったデザインと、丸いフォルムが特徴の癒やされるぬいぐるみ。

もっちりした生地を使用しているので触り心地も良いです。

重ねて飾れば、かわいいインテリアに大変身。

ボリューミーなぬいぐるみなので、家でのリラックスタイムにも活躍してくれそうです。

「江戸川コナン」や「怪盗キッド」のフィギュアや「灰原哀」のぬいぐるみなど全9種がラインナップ。

2024年8月より全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ『名探偵コナン』グッズの紹介でした。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post むちっとボディが特徴的なぬいぐるみ!セガプライズ『名探偵コナン』グッズ appeared first on Dtimes.