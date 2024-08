セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年8月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 スーパーラージぬいぐるみ ハグポーズを紹介します!

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 スーパーラージぬいぐるみ ハグポーズ

登場時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約62×20×51cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、「ベイマックス」 スーパーラージぬいぐるみが登場。

「ベイマックス」の大きな胸に抱きしめてもらえるようなポーズがかわいいぬいぐるみです。

お腹の部分には、温かみを感じるデザインが施されています。

体を傾けながら腕を広げる「ベイマックス」がインパクト大!

思わずぎゅっと抱きしめたくなるビッグサイズに仕上げられたディズニーグッズです☆

癒やし度満点な「ベイマックス」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「ベイマックス」 スーパーラージぬいぐるみ ハグポーズは、2024年8月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

