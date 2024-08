(MCU)『&ウルヴァリン』では、TVA(時間変異取締局)に連行されたデッドプール/ウェイド・ウィルソンが、勇敢なるアベンジャーズの激闘の映像を見るシーンがある。そこに何か見慣れない映像を見つけた俺ちゃん。マスクがボロボロになり、素顔が晒された満身創痍のデッドプールを、ソーが抱えて涙を流しているというものだ。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。

『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』 で配信中 © 2023 Marvel

あれはなんだ、どうしてソーは泣いているんだと食いつくデッドプール。TVAのミスター・パラドックスは、あれは未来の映像で、まだ見せてはいけないものを流してしまったと焦って誤魔化す。

以来、デッドプールはソーの涙の真相が気になって仕方なくなり、劇中では何度か「雷神!」「ソー!」とうなされるようになる。しかし本編の中で、ソーが死にゆくデッドプールを抱えていた“未来”にたどり着くことはなく、また謎の真相が明かされることもない。

一体、ソーの涙は何だったのか?本当に意味があるものなのか?「その質問はよく聞かれるんです」と、監督のショーン・レヴィは米に答えている。「そして、その答えは」……、果たして、レヴィの回答は次のようなものである。

「知らないんだなぁ。誰も知らん。( I don't f---ing know. No one does)」

なんと、脚本にも参加しているレヴィ監督ですら知らないのだそうだ。「でも、その解明を喜んで手助けしますよ」と続けているレヴィ。どうやら製作の連中、ソーの涙にまつわる謎について、ずいぶんテキトーでいるらしい。

一方、より信用ならない男ライアン・レイノルズのコメントである。彼は自身のSNSで、件のシーンの写真とともに「僕はソーが泣いてた理由を知ってるよ。もう知らないわけにはいかない」と投稿。彼は本当に知っているのか、知らないが知っているふりをして楽しんでいるのか。口から生まれたような男であるレイノルズの言うところの真相はわからない。

I can keep secrets too - Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

さらにソー役のクリス・ヘムズワースも、レイノルズによるこの投稿に「僕も秘密を守るよ」と反応している。クリヘムよ、デップーとの間に一体何があったんだ!

ちなみにショーン・レヴィ監督は、この映像でのソー役クリス・ヘムズワースは新規撮影だったのかというにも「それは謎として残しておきます」と明言を避けている。

果たして、デッドプールとソーの謎は今後のMCU作品で明かされることはあるのか?ま、ま、まさか、これが今後の『アベンジャーズ』作品で描かれる壮絶な大決戦の行く末だとでもいうのか?そんなワケないか。

Source:

The post first appeared on .