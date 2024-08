『グレムリン』等身大もふもふパペットが発売 ─ ギズモ、モホーク、ダフィー、ジョージ、レニーの全5種

アメリカのメーカー、トリック・オア・トリート・スタジオによる、映画『グレムリン2 新・種・誕・生』の1/1スケールパペットが登場だ。国内正規代理店ホットトイズジャパンが取扱いを開始した。

トリック・オア・トリート・スタジオは、多彩なホラー系映画のプロップ・レプリカやフィギュアを製作し、コレクターから熱い視線を集めるアメリカのメーカー。この度、映画『グレムリン2 新・種・誕・生』に登場するモグワイたちが、「プロップ・レプリカ」シリーズより、1/1スケールのパペットになってあなたの家にやってくる。

ラインナップは、ギズモ、モホーク、ダフィー、ジョージ、レニーの全5種。それぞれ高さは約30cm。ふわふわの毛並みやリアルな眼球など、劇中の姿を細部に至るまで再現。耳が可動するほか、内蔵のワイヤーによってポーズをつけることが可能だ。パッケージは、そのまま飾れるウィンドウボックス仕様となっている。

2024年12月発売予定。各高さ約30cm。各19,800円(税込)/トイサピエンス予約価格:16,800円(税込)。

